Fachkräftemangel und zunehmende Konkurrenz machen hiesigen Friseurbetrieben zu schaffen und lassen mancherorts die Preise steigen. Dabei geht es der Branche eigentlich gut.

Zunehmender Konkurrenzdruck auch durch „Barbershops“ und ein harter Wettbewerb um Mitarbeiter, der die Personalkosten und damit letztlich die Preise steigen lässt – es sind keine einfachen Zeiten für Friseure. Um 4,7 Prozent sei die Zahl der Auszubildenden im letzten Jahr gefallen, vermeldete im Mai Harald Esser, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks. Die Preise fürs Haareschneiden sind laut Statistischem Bundesamt dagegen von 2015 bis 2018 um 6,6 Prozent gestiegen.

Auch in der Region stellt besonders der Fachkräftemangel viele Betriebe vor Herausforderungen: „Man findet kaum noch Mitarbeiter, das wird immer schwieriger“, berichtet Marissa Pardo, die unter anderem den Gaildorfer Salon der Fran­chise-Kette „Coiffure Velly“ leitet. „Es ist in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden, geeignete Mitarbeiter oder Auszubildende zu finden“, bestätigt Kathrin Schroth, Geschäftsführerin von „Schroth Haare & Wellness“ in Crailsheim. „Wir bekommen circa zwei bis drei Bewerbungen pro Jahr und meistens von denen, die nichts anderes bekommen haben.“ Und auch Sabine Hammel, Obermeisterin der Friseurinnung Schwäbisch Hall und Inhaberin von „Sabine’s Haartrend“ in Ilshofen, bezeichnet die Suche nach Mitarbeitern und Auszubildenden als „eine der großen Herausforderungen für den Friseurberuf“, aber auch für fast alle anderen Handwerksberufe.

Gehalt Mindestlohn für Azubis ab 2020 – wieso Friseure davor warnen Auszubildende sollen einem Bericht zufolge von 2020 an im ersten Ausbildungsjahr eine Mindestvergütung von 515 Euro pro Monat erhalten. Das deutsche Friseurhandwerk warnt davor.

Dass die Zahl der Friseur-Azubis in der Region zurückgeht, bestätigt die Berufsbildungsstatistik 2018 der Handwerkskammer (HWK) Heilbronn-Franken – zumindest teilweise: Von 2015 bis 2018 ging die Zahl von 233 auf 224 Azubis im Kammerbezirk zurück. Allerdings war sie 2017 auf 241 Personen angestiegen, um dann im vergangenen Jahr um 17 Personen – 7,1 Prozent – abzufallen. Kerstin Lüchtenborg, Leiterin der Abteilung Berufsbildung, sieht darin zwar „keine signifikanten Schwankungen“, sagt aber ähnlich wie Sabine Hammel, dass sich die demografische Entwicklung bei fast allen Berufen in geringeren Bewerberzahlen niederschlage.

Auch die Friseure müssen sich also etwas einfallen lassen, um Bewerber zu gewinnen. Viele haben ihre Gehälter erhöht: „Um gute Mitarbeiter zu binden, muss deutlich übertariflich bezahlt werden“, berichtet Kathrin Schroth und fügt hinzu: „Natürlich müssen wir die Preise jedes Jahr neu anpassen.“ Das liege aber nicht nur an den höheren Gehältern, sondern auch an gestiegenen Kosten für Material, Wasser, Gas oder Strom.

„Der Trend, seine Mitarbeiter übertariflich zu bezahlen, ist in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels klar zu erkennen“, bestätigt ­Hammel. Es gebe aber auch andere mögliche Anreize, etwa E-Bikes zur privaten Nutzung, Tankgutscheine oder Fahrkostenzuschüsse. Schroth bezeichnet schon das gute Betriebsklima als wichtigen Faktor, um Mitarbeiter zu gewinnen. Wichtig sei es auch, den Friseurberuf attraktiv darzustellen. Das versuchen Schroth und ihr Team auf ihrer Internetseite sowie auf Facebook und Instagram. Auch beim „Job-Speed-Dating“ in Crailsheim war „Schroth Haare & Wellness“ bereits mit einem eigenen Stand vertreten.

Genauso sucht die Innung den direkten Kontakt zu potenziellen Bewerbern: „Ein persönliches Gespräch ist enorm wichtig und erlaubt bei dem ein oder anderen einen neuen Blick für den Handwerksberuf“, ist Hammel überzeugt. Daher sei die Innung der Friseure regelmäßig auf Informationsveranstaltungen bei der Jobbörse, auf Messen oder in Schulen vertreten.

Derweil macht aber auch der immer härtere Wettbewerb am Markt vielen Friseuren zu schaffen: Jeder könne mittlerweile einen Friseurladen aufmachen, beklagt Pardo. Eine neue Konkurrenz stellten die Barbershops dar, die oft weniger strenge Auflagen hätten als klassische Friseurbetriebe.

Auch Schroth sagt: „Vor allem auf dem Land ist die Zahl der Friseure gewachsen.“ Zudem sei es auch schwieriger geworden, die Kunden dauerhaft zu behalten: „Die Kundentreue hat sich geändert, auch die Besuchsabstände.“ Keine Sorgen macht sich die Master-Stylistin und Expertin für Schnitttechnik dagegen wegen der Barbershops: Sie seien keine Konkurrenz, da Schroths Salon Damen und Herren bedient und als zusätzliche Standbeine Kosmetik und Wellness anbietet.

Einsame Spitze

Die schwierige Mitarbeitersuche und der zunehmende Wettbewerb machen auch deutlich: Der Branche geht es gut. „Geschäft ist reichlich da, aber leider keine Mitarbeiter“, bestätigt Pardo. „Die Entwicklung des Geschäftes verläuft weiterhin positiv“, berichtet auch Schroth. Das bestätigt eine Statistik der HWK: Die Zahl der zulassungspflichtigen Friseurbetriebe im Kammerbezirk ist von 1103 im Jahr 2011 auf 1118 im vergangenen Jahr angestiegen, wenn auch zwischenzeitlich mit leichten Rückgängen. Damit liegen die Friseure unter den zulassungspflichtigen Handwerken an der Spitze – erst mit weitem Abstand folgen die Kraftfahrzeugtechniker mit 908 Betrieben.

