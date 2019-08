Die Veranstaltung „Zu Gast anno domini 1769 – von Hall in die Fremde“ lockt am Wochenende 2000 Besucher ins Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen.

Geh mir mal zur Hand!“ Mit geübtem Griff packt die junge Frau mit an den schweren gusseisernen Topf und hilft ihrer Mutter, das heiße Wasser von der Feuerstelle rüber zum Spülbecken zu tragen. Die große Kupferschüssel, in der zuvor der Brotteig geknetet wurde, muss gewaschen werden. Das Brot backt längst unten im Backhäuschen, die Magd wird es bald hoch in die Stube tragen.

Eva Vahnenbruck trocknet ihre Hände an ihrer Schürze, rückt dann ihr Spitzenhäubchen zurecht. Die 20-Jährige kennt sich gut aus mit den Handgriffen aus einer völlig anderen Zeit. „Ich bin hier reingeboren“, sagt sie schmunzelnd und blickt in der Wirtshausküche um sich, auf alte Butterstampfer, Tonkrüge, die Feuerstelle samt schweren Töpfen. „Schon als kleines Kind hat mich meine Mutter mitgenommen zu solchen historischen Veranstaltungen.“ Natürlich immer stilecht in Kleidung der damaligen Zeit.

Veranstaltung Im Freilandmuseum Wackershofen wird Geschichte lebendig Bilderstrecke öffnen

Seit über zwanzig Jahren ist Evas Mutter Gitta Vahnenbruck vom Virus infiziert und tauscht fürs Wochenende Handy und fließend Wasser gegen Strohbett und Wurzelbürste. „Ich war vor 23 Jahren auf einem Renaissance-­Markt in den USA und dachte: ‚Nein, so war das einfach nicht‘“, erklärt sie ihren Einstieg ins historische Spiel. Seitdem verbringt sie viel Zeit in Freilandmuseen in ganz Deutschland. Besonders wichtig ist ihr, wie auch der Museumsleitung in Wackershofen und den anderen Darstellern, dass die Handlungen, Kleidung und Ausstaffierung so originalgetreu wie möglich sind. „Das hier ist Museumsarbeit, kein Mittelaltermarkt“, sagt sie und schrubbt weiter Teigreste aus der Kupferschüssel.

„Unser Leben hat sich dem Hobby immer mehr angenähert“, berichtet sie. „Gerade sind wir dabei, unseren Kühlschrank abzuschaffen.“ Sicherlich ein Weg für Fortgeschrittene, doch gibt es auch allgemein einen Trend zurück zu mehr Natürlichkeit. Viele Kniffe aus der damaligen Zeit kann man heute immer noch umsetzen, um zu einem simpleren und entschleunigten Leben zu finden. „Das heißt nicht, dass wir auf Handy und Ähnliches komplett verzichten“, stellt Vahnenbruck klar. Aber Tricks wie das Haltbarmachen von Nahrungsmitteln sind hochaktuell. „Wenn man ein Gefäß in ein etwas größeres stellt, Sand und Wasser in den Zwischenraum füllt, hält das Lebensmittel wunderbar einfach frisch.“

Im Flur entledigt sich gerade Magd Claudia Behnke eines halben Dutzends warmer Brote. „Kann man die kaufen?“, fragt eine Museumsbesucherin, die gerade aus der Stube kommt. „Nein, das ist unser Abendessen“, erklärt die junge Frau aus Erfurt. Die rund 30 Darsteller versorgen sich das Wochenende über selbst, nächtigen im Obergeschoss auf Strohsäcken. „Mein Handy habe ich trotzdem dabei“, erklärt Behnke, die im richtigen Leben als Online-Redakteurin arbeitet. „Ich würde mich nur nicht hier in den Flur setzen und damit spielen.“ Für sie sei das Wochenende eine Auszeit vom Alltag. „Eskapismus“, meint eine andere Magd schmunzelnd.

Apollo 11 Die Kehrseite des Mondes: Die Hinterlassenschaft der Mondlandung Nicht nur, dass der Mensch die Erde mit Müll bedeckt, auch unser kleiner Nachbar der Mond ist übersät von Hinterlassenschaften der Apollo-Missionen

Die Besucher der Living-History-Veranstaltung sind angetan von der lebendigen Darstellung, die um den Steigerhof herum stattfindet. Wann kann man schon eine historische Person nach ihrem Leben fragen? Eine ganze Gruppe steht fasziniert um den Werbeoffizier im Hof herum. Er hat gerade eine Abfuhr von ortsansässigen Soldaten bekommen und darf nicht weiter um neue Kadetten werben. Stattdessen erklärt er jetzt seine Muskete Museumsbesuchern, die ihn und sein langes Gewehr fasziniert umringen. „Beim Abfeuern entsteht ein Knall, so laut wie 20 Silvesterböller gleichzeitig.“ Auch den Feuerstein, den namensspendenden Flintstone, an der Flinte zeigt der Offizier gern. Dann schreitet er in seiner adretten blau-gelben Offiziersuniform davon.

Das könnte dich auch interessieren:

Filmgeschichte 100 Jahre Bavaria: Von Rahmspinat und Baseball Die Ausstellung „100 Jahre Bavaria Film“ zeigt Kostüme, Fotos, Requisiten und offenbart romantische wie peinliche Anekdoten.