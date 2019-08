Die Filmpremiere von „A Gschicht über d’Lieb“ mit Regisseur Peter Evers und Hauptdarsteller Merlin Rose im Haller Lichtspielhaus ist auch ein Treff der Komparsen. Vor zwei Jahren wurde in Hall gedreht.

Auf der Zollhüttengasse vor dem Lichtspielhaus wird mit Sektgläsern angestoßen „Na, euch kenne ich doch auch“, sagt Peter Evers freudestrahlend und begrüßt zahlreiche Menschen. Zwar fallen dem Regisseur nur manchmal noch die richtigen Namen ein, an die Gesichter erinnert er sich aber schon. Und das, obwohl der Filmdreh für sein Spielfilm „A Gschicht über d’Lieb“ bereits zwei Jahre zurück liegt.

Damals war er mit seiner Crew im Freilandmuseum Wackershofen zu Gast. Rund 20 Drehtage haben Evers und sein Team dort verbracht, dazu weitere zwei auf der Kleincomburg. Die Filmleute haben sich in Hall wohl und willkommen gefühlt. Daher war es Evers wichtig, die Filmpremiere am Mittwoch – also unmittelbar vor dem Bundesstart – in der Siedersstadt zu feiern, „auch als ein Dankeschön an Schwäbisch Hall“, sagt er im ausgebuchten Saal im Lichtspielhaus.

Mit dabei ist auch Produzent Stefan Sporbert aus Ludwigsburg sowie Professor Carl Bergengruen, Chef der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Letzterer war schon von Evers’ Drehbuch hellauf begeistert, „und der Film ist noch besser geworden“, verspricht er.

In der Geschichte geht es um eine verbotene Liebesbeziehung zwischen den Geschwistern Maria und Gregor in einem Dorf zu Beginn der 50er-Jahre. Hauptdarsteller Merlin Rose ist ebenfalls zur Premiere nach Hall gekommen. Er und Regisseur Evers kennen am Mittwoch enorm viele Kinobesucher. Weil viele im Film als Kleindarsteller mitgespielt haben. So wird die Filmpremiere nebenbei zum fröhlichen Treff der Komparsen.

Anik Reber und ihre Mutter Ulrike Reber aus Hessental freuen sich riesig, nicht nur den Regisseur, Schauspieler Rose und ihre Komparsen-Mitstreiter zu treffen, sondern endlich auch den Film sehen zu können. Die beiden verkörpern Dorfbewohner und Mägde und sind in Sachen Komparserie ziemlich erfahren. Bereits im Margarete-Steiff-Film, der 2005 ebenfalls teilweise in Hall gedreht wurde, haben sie mitgewirkt. „Es macht einfach Spaß, einmal hinter die Kulissen blicken zu können“, erklärt Ulrike Reber. Zugleich staunt sie darüber, wie viel Aufwand – Technik, Kostüm, Requisten und so weiter – hinter vielleicht gerade mal zwei Minuten Film stecken. Oder wie oft eine Szene wiederholt werden muss, bis dann endlich alles passt.

Für Tochter Anik ist es unter anderem spannend, „sich selbst einmal in einer ganz anderen Zeit zu sehen, manchmal erkennt man sich kaum wieder. Und man lernt immer witzige Leute kennen“, erzählt die 31-Jährige, die im richtigen Leben an einem Gymnasium in Mössingen unterrichtet.

Bernd Poser aus Hall ist im Film als Bürger, Bösewicht und Sargträger im Einsatz. „Für den Sargträger-Job war ich wahrscheinlich zu schmächtig“, scherzt Mathias Pfeifer aus Kupferzell. Aber auch für ihn gab es genug zu tun – sieben Drehtage war er am Set im Einsatz.

Übrigens: Dass der Film in Wackershofen gedreht wurde, ist dem Vater von Regisseur Evers zu verdanken. „Wir haben europaweit nach geeigneten Drehorten gesucht, in Litauen, Tschechien und so weiter“, plaudert Storbert aus dem Produzentennähkästchen. Peter Evers war schon viel herumgereist und hat einmal seinem Vater in Waiblingen am Telefon von dem Problem erzählt. Dieser hat eine Nacht lang überlegt und gab dem Sohn dann dem Tipp mit dem Freilandmuseum Wackershofen. „Ich bin gleich hergeflogen“, erzählt Peter Evers, „hab das angeschaut und gedacht: Die haben das Dorf genauso aufgebaut wie es in meinem Drehbuch steht.“

