Live Nacht Hall tanzt und feiert bei 2. Live-Nacht

Schwäbisch Hall / Gottfried Mahling

Mit acht teilnehmenden Lokalen stößt das das Kneipenfest am Samstag angesichts des Riesenandrangs an seine Grenzen. Organisator Ingo Eckert will es künftig noch größer aufziehen.

Die zweite Haller Live-Nacht braucht keine fünf Minuten, um auf Touren zu kommen. Schon vor dem eigentlichen Auftakt um 21 Uhr sind die Kneipen und Gaststätten in der Haller Altstadt überfüllt – auch die, in denen gar keine Bands auftreten. Vor den Lokalen sitzen und stehen noch einmal mindestens genauso viele Menschen wie drinnen.

„Eine Stadt – eine Nacht – überall Live-Musik“: Mit diesem Konzept will Organisator Ingo Eckert die Live-Nacht als festes Highlight im jährlichen Haller Veranstaltungskalender etablieren. Bereits seit mehr als zehn Jahren veranstaltet seine City Event GmbH Live-Nächte in Heilbronn, Ludwigsburg und Backnang. Dabei ist das Konzept stets das gleiche. Der Erlös aus dem Eintrittsbändchen-Verkauf – in Hall kosten sie 12 Euro an der Abendkasse und 9 Euro im Vorverkauf – kommt Eckerts Unternehmen zugute. Die teilnehmenden Lokale profitieren vom stark erhöhten Andrang, indem sie deutlich mehr Getränke als an normalen Samstagabenden verkaufen.

In Schwäbisch Hall gab es bereits ein ähnliches Format wie die Live-Nacht – die Musiknacht, die letztmals im Mai 2011 stattfand. Es lohne sich, das Konzept wiederzubeleben, denn die Altstadt sei mit ihrer hohen Dichte an Kneipen für ein solches Fest geradezu prädestiniert, ist Ingo Eckert überzeugt. In den nächsten Jahren möchte er die Live-Nacht in Hall größer aufziehen. Für 2019 hätten bereits jetzt zwei weitere Kneipen zugesagt. „Gut dass es heute nicht geregnet hat. Denn dann wären alle Besucher in die Lokale geströmt und es wäre wirklich sehr eng geworden“, so der Organisator.

Dort, wo keine Tische stehen, wird am Samstagabend jeder Quadratzentimeter Raum zum Tanzen genutzt. Im „That Brgr“ auf dem Sparkassenplatz zeigen die Gruppe Crema Latina und einige südamerikanische Schönheiten dem Haller Partyvolk, wie man sich zu Hits wie Gustavo Limas „Tchê Tcherere Tchê Tchê“ richtig bewegt. Wenige Meter weiter im Alpenland-Restaurant Bergle auf dem Milchmarkt tanzt das Publikum zu Elvis-Presley-Songs wie „Blue Suede Shoes“. Das Trio The Ponycars aus Gmünd präsentiert ihre Rock’n’Roll Show mit vollem Körpereinsatz. So drängt sich Dominik Poser mit seinem Kontrabass auch mal nach draußen, um auf einem Biertisch weiterzuspielen.

In der Anästhesie-Rockbar bringen „Base Unit No 1“ die Live-Nacht-Besucher gleich zu Beginn mit „Hit the Road Jack“ zum Mitklatschen und Mitsingen. Nicht weit weg im mehrstöckigen Sudhaus ist es zwar zu eng zum Tanzen, aber die Stimmung dank der Acoustic-Rock Coverband The Uniques trotzdem hervorragend. Gleiches gilt für die Ilge, wo Reggae- und Soul-Urgestein John Noville die Gäste mit seinem sonnigen Gemüt ansteckt.

Im Molly Malone findet das Duo Cross Over in einer kleinen Ecke Platz. An der Bar ist es brechend voll. Später am Abend ist auch im Sudhaus, dem größten Lokal der Live-Nacht, kaum noch ein Durchkommen. Erst rocken Dragon Fire, und bis weit nach Mitternacht legt im Anschluss ein DJ Musik auf.