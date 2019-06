Peter Deeg aus Bibersfeld ist seit 15 Jahren regelmäßig morgens am Starkholzbacher See: Der 82-Jährige beseitigt den wilden Unrat achtloser Bürger.

Sieben Uhr am Montagmorgen nach einem heiteren Wochenende. Die Sonne scheint auf den Starkholzbacher See, rundherum zwitschern die Vögel. Aber das idyllische Bild trügt. Am Parkplatz liegen achtlos weggeworfenen Pfandflaschen herum. Ein paar hundert Meter weiter, auf der Wiese beim See eröffnet sich rund um einen fest montierten Holztisch samt Bänken der Blick auf ein Schlachtfeld. „Na, da war wieder was los“, sagt Peter Deeg ernüchtert. Plastik- und Pappbecher, Alu-Grillschalen, Sektflaschen, Verpackungen, längst erkaltete Grillwürstchen und Fleischspieße, ein noch mit Aludeckel verschlossener Becher mit einem Kaffeegetränk (mit Haselnussgeschmack) und vor allem Plastiktüten – alles liegt verteilt im Gras. Auch aus dem Gebüsch fischt Deeg Unrat heraus, der nicht gleich offensichtlich ist. Längst hat er einen scharfen Blick für Weggeworfenes entwickelt.

Deeg sortiert den gesammelten Müll in der Garage

„Je schöner das Wetter, desto schlimmer ist es“, sagt er. Der wilde Müll rund um den Starkholzbacher See ist für den 82-Jährigen aus Bibersfeld trauriger Alltag. Seit 15 Jahren dreht er am frühen Morgen regelmäßig seine Runde, sammelt den Abfall, sortiert ihn daheim in der Garage und entsorgt ihn. Im Winter ist Deeg wöchentlich unterwegs, im Sommer aber fast jeden Tag. Erst Müll sammeln, dann eine Runde schwimmen ist so eine Deeg‘sches Morgenritual. „Aber momentan ist‘s mit den Algen wieder schlimm, da mag man nicht schwimmen.“

Mal packt Deeg „nur“ die Satteltaschen seines Fahrrads oder seines Motorrads voll mit Müll. Meist ist jedoch der Kofferraum seines Autos gut gefüllt. „Aber es war auch schon so viel, dass ich gleich zweimal mit dem Anhänger raus musste“, erzählt er. Dabei findet er alles Mögliche: von der Windel bis zum Schnitzel, leere Bierkisten, Dosen, Pfandflaschen, Einweggrills, Kondome und einmal auch einen Schwangerschaftstest – alles einfach weggeschmissen.

Darüber können Peter Deeg und seine Ehefrau Gerda, die oft beim Sammeln geholfen hat, nur den Kopf schütteln. Man sehe bei der Müllproblematik quasi im Kleinen auch ein Zeichen für eine gewisse „Verrohung in der Gesellschaft“, erklären sie besorgt. Immer wieder bekommt das Ehepaar mit, dass am See bis spät in die Nacht laute Partys gefeiert werden – das ist nicht nur für die Anwohner störend, sondern auch für die Natur. Dabei liegt der Starkholzbacher See den Menschen doch am Herzen – den Deegs besonders. „Der See war für uns schon immer wichtig, unsere Kinder haben dort schwimmen gelernt“, erzählt Gerda Deeg.

Es gibt Grund zur Hoffnung

Ihr Mann wünscht sich, dass die Menschen in Umweltfragen besser Acht geben, dass sie Rücksicht nehmen, und dass sie die Schönheit der Landschaft erkennen: „Wenn kein Müll rumliegt, dann ist der Starkholzbacher See ein Paradies.“ Die Wertschätzung für die schöne Landschaft könne man doch dadurch ausdrücken, „dass man einfach seinen Müll wieder mitnimmt“, bekräftigt seine Frau. Jeder müsse bei sich im Kleinen anfangen.

Gewiss, es gibt auch positive Erlebnisse – wie etwa heuer, der Morgen nach Himmelfahrt. Fast kein Abfall liegt in der Wiese. Das meiste wurde in die aufgestellten Mülleimer gestopft. Allerdings quillen diese über. Immerhin: Offenbar wurde daran gedacht wurde, nicht alles einfach an Ort und Stelle liegen zu lassen, lässt Deeg optimistisch durchblicken. Auch Kurt Ohnmeiß, der an jenem Morgen im Dienst der Stadt die Mülleimer leert, staunt, dass die Situation am Starkholzbacher See „relativ gut“ aussieht. Aber er ist erfahren und seine Tour noch lang: „Dann ist‘s wahrscheinlich woanders ziemlich schlimm.“

