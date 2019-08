Die Sportfreunde Hall empfangen den TSV Pfedelbach in der Landesliga.

„Wenn man mit zwei Niederlagen startet, dann muss man jetzt zu Hause gewinnen, das ist ganz klar“, verdeutlicht Sportfreunde-Trainer Thorsten Schift. Das 1:2 am vergangenen Wochenende in Schornbach sei ärgerlich gewesen, weil die Haller zum einen ihre Chance nicht genutzt haben, und zum anderen bei einem Standard des Gegner vor dem ersten Gegentor nicht aufgepasst haben. „Durch das 0:1 ist das ganze Spiel gekippt, genauso wie gegen Satteldorf. Standards kann man zwar trainieren, aber im Spiel ist es vor allem eine Willenssache. Da muss die Grundeinstellung stimmen“, appelliert der Haller Trainer an seine Spieler. Das Wichtigste in dieser Situation sei nun aber, die Ruhe zu bewahren. „Natürlich müssen wir Sachen hinterfragen, ohne aber das Ganze in Frage zu stellen.“ Hall steht als einzige Mannschaft nach zwei Spieltagen ohne Punkt da, Pfedelbach hat zumindest einen Zähler geholt.

Spvgg Satteldorf Satteldorf bekommt einen Nackenschlag ganz kurz vor Spielende Die Spvgg Satteldorf verliert gegen Löchgau 1:2 nach Verlängerung und scheidet in der dritten Runde des WFV-Pokals aus.

„Schon immer ihre Spielweise“

Schift hat Pfedelbach am Mittwochabend gegen Ilshofen vor Ort beobachtet. „Sie stehen tief und versuchen ihre schnellen Stürmer und Außen einzusetzen. Das war schon immer ihre Spielweise.“ Schift weiß um die Gefährlichkeit von Torjäger Marco Rehklau oder Routinier Michael Blondowski. „Sie werden mit Euphorie anreisen. Ihr Ligastart war auch durchwachsen, aber so ein Sieg im Pokal verleiht neues Selbstvertrauen.“ Pfedelbach sei eine fitte Mannschaft, die so eine Anstrengung unter der Woche verkraften kann.

Personell muss Schift weiterhin auf die Langzeitverletzten Christian Baumann und Jason Orzol verzichten. Innenverteidiger Johannes Beez und Eigengewächs Yannik Winker trainieren zwar wieder, für das Duo kommt aber ein Einsatz am Samstag noch zu früh. Bei Beez dauere es wohl noch eine Woche, bei Winker etwas länger, vermutet Schift. Außenstürmer Selcuk Vural sei unter der Woche krank gewesen, bei ihm entscheidet sich ein Einsatz kurzfristig. In der Innenverteidigung könnte der 18-jährige Niklas Vuletic eine Chance erhalten. „Er hat gut trainiert. Wenn man so startet wie wir, dann ist es normal, dass man Veränderungen vornimmt“, sagt Schift. Die Haller Fans hoffen, dass die Änderungen am Samstag fruchten, denn der Verlierer wird für eine Weile unten feststecken.

