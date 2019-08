Themen in diesem Artikel Stuttgarter Straße

An der Einmündung vor dem oberen Portal des Ilse-Tunnels entsteht von nächster Woche an ein neuer Kreisverkehr. Die Strecke kann daher rund zehn Wochen lang nicht befahren werden.

Der Ilse-Tunnel samt Neuer Reifensteige bildet eine wichtige Achse im Haller Verkehrsnetz. Die Siedlungen auf der Höhe werden durch die Strecke mit der restlichen Stadt verbunden. Sie dient auch als Verbindung nach Gaildorf und in das westliche Gewerbegebiet. Fällt die Route aus, bleibt nur die ein Kilometer entfernte Strecke über Gaildorfer und Stuttgarter Straße. Genau diese Alternative ist nun gefragt.

Am westlichen Portal des Ilse-Tunnels entsteht ein neuer Kreisverkehr. Mit dem rund eine Million Euro teuren Bauwerk soll den Bewohnern des künftigen Bahnhofsquartiers ermöglicht werden, ohne Zeitverzögerung auf die Neue Reifensteige einfahren zu können. Die Arbeiten der ersten Phase für den Kreisel sind abgeschlossen. Mit der zweiten Phase wird die Strecke ab nächster Woche im Bereich der Einmündung Ringstraße voll gesperrt – für rund zehn Wochen, bis Mitte November.

Baustart verzögert sich

Von der städtischen Bauverwaltung war als Starttermin Montag, 2. September, „oder früher“ angepeilt, damit die Einschränkungen nach Schuljahresbeginn möglichst kurz andauern. Nun steht sich die Verwaltung aber selbst im Weg. Denn weil vor dem Polizeirevier in der Salinenstraße die Fahrbahndecke erneuert wird, wird der Bau des Kreisels um ein paar Tage ausgebremst.

„Wir hätten schon diese Woche, also früher, loslegen können“, berichtet Diplom-Ingenieur Thomas Kistinger, von BIT aus Öhringen, der für die Stadtverwaltung die Kreisel-Baustelle koordiniert. „Wir haben so viele Anstrengungen unternommen, dass wir es schaffen.“ Die nötige Sperrung sei aber von der Bauverwaltung nun erst zum Mittwoch, 4. September, genehmigt worden.

Kistinger erläutert: Die Polizei habe aufgrund der bestehenden Baustelle und der Behinderungen an der Salinenstraße Bedenken angemeldet, falls es auf einer weiteren wichtigen Route zu Einschränkungen kommt. Die Arbeiten an der Salinenstraße müssen also erst abgeschlossen werden.

Diplom-Ingenieur erwartet in den ersten Tagen der Sperrung Verkehrschaos

„Für uns ist das eine mittlere Katastrophe“, so Kistinger. Denn viele Schritte seien langfristig eingetaktet, etwa die Absperrungen. Da sich das nicht mehr verschieben lasse, würden bereits am Montag sämtliche Schilder aufgestellt, aber wieder abgehängt.

„Unser Ziel bleibt, die zehn Wochen zu unterbieten, vielleicht auf acht“, meint Kistinger. Er erwartet in den ersten Tagen Chaos, da erfahrungsgemäß doch einige Autofahrer versuchen würden, an der Baustelle vorbeizukommen. Das sei aber ausgeschlossen.

„Gleich am Mittwochmorgen wird die Straße herausgefräst und der Boden ausgekoffert.“ Lediglich für den Lieferverkehr der Löwenbrauerei, BAG und Klinik werde eine kleine, beampelte Behelfstraße errichtet. Sämtliche andere Fahrzeuge müssen Umleitungen nutzen (siehe Info). Der Fuß- und Radweg entlang des Ilse-Tunnels ist von den Baumaßnahmen nicht betroffen.

