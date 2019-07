Eine ungewöhnliche Taufaktion fand jüngst im Gelbinger Waldbad statt.

Beim Gottesdienst im Grünen auf dem Waldbadgelände in Gelbingen standen zwei Taufen an: der evangelische Pfarrer Tobias Feldmeyer nahm den vier Monate alten Björn Baumann und die elfjährige Finja Klenner in die christliche Gemeinde auf – und zwar direkt im großen Schwimmbecken. Finja tauchte mit einem Satz vom Sprungbrett ins Wasser ein und schwamm durch das ganze Becken zu Pfarrer Feldmeyer, der sie anschließend im Beisein von Eltern und Paten taufte. Der kleine Björn wurde bei seiner Taufe gehalten und am Kopf benetzt.

Das könnte dich auch interessieren:

Flucht vor der Hitze? Ebersbach: Entlaufene Kuh springt in Swimming-Pool Eine Abkühlung verschaffte sich eine Kuh am Freitag im Ebersbacher Stadtteil Büchenbronn. Das Tier war in den Pool im Garten von Familie Bramert gesprungen und musste befreit werden.

Vandalismus in Schwäbisch Hall Unbekannte randalieren im Schenkensee-Freibad Am Samstagmorgen haben Unbekannte im Schenkensee-Freibad Schaden angerichtet.