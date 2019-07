Der Haller Verpackungsmaschinen-Hersteller Optima hat mehr als 30 Millionen Euro in zwei neue Gebäude im Solpark investiert. Weitere Objekte sind in Planung – auch im Haller Westen.

Wir waren die letzten Jahre zu erfolgreich“, sagt Hans Bühler, während er zwischen Millionen Euro teuren Verpackungsmaschinen in einer neuen Halle im Solpark steht. Es handelt sich um Spezialanfertigungen für Kunden aus dem Pharma-Bereich. „Die Materialien müssen perfekt sein. Es gilt ein enormer Sicherheitsstandard“, so der geschäftsführende Gesellschafter der Optima Gruppe.

Konzern ändert Pläne kurzfristig

Das Haller Unternehmen wächst rasant. „Wir müssen den großen Auftragsberg abarbeiten. Alleine das wird uns bis nächstes Jahr beschäftigen.“ Daher habe Optima im Hauruckverfahren umgeplant. Die Pharma-Halle, in die Bühler kürzlich den Wirtschaftsförderungsausschuss des Gemeinderats führt, sollte erst in drei, vier Jahren gebaut werden. Davor sollte die Verwaltung aller Optima-Töchter vom Steinbeisweg im Haller Westen an die Otto-Hahn-Straße im Haller Osten ziehen. Das muss nun warten.

Dafür wurden zwei andere Bauten „in Rekordzeit“ abgeschlossen, so Bühler – für mehr als 30 Millionen Euro. Der Bau der neuen Pharma-Halle, die 4700 Quadratmeter Grundfläche umfasst, sei im Frühjahr 2018 beantragt und zwischen September und April, also in sieben Monaten, fertiggestellt worden.

Nötig sei der Platz nicht nur wegen höhere Auftragszahl. Auch im Ablauf habe sich etwas geändert. Mittlerweile testeten Kunden ihre Maschinen häufig in Hall und nicht erst vor Ort. „Statt einer Woche bleiben sie zwei, drei Wochen“, berichtet Bühler. Das Unternehmen spare dadurch hohe Reisekosten ein. In Hall stünde den Kunden von Anfang an auch das Virtual-Reality-Center zur Verfügung, um die Handhabung der Maschinen vor dem Bau auszuprobieren. Manche bevorzugten aber weiter von Schreinern angefertigte Holz-Modelle. „Das alles braucht Platz.“

Kühlung aus dem Betonboden

Matthias Dietz, Group Leader Facility Management, berichtet bei den neuen Gebäuden von höheren Standards als die der Energieeinsparverordnung. „Wir denken 20 bis 30 Jahre voraus, nicht nur fünf.“ Ein Element ist die Betonkernaktivierung – ähnlich einer Fußbodenheizung –, die im Sommer aber auch zur Kühlung genutzt wird.

Die ist auch im zweiten Neubau integriert: Die Gruppe hat ihre Logistik-Standorte im Westen und Osten bereits 2017 in ein Tochterunternehmen zusammengeführt: die Optima Materials Management GmbH. Im selben Jahr erfolgte der Spatenstich für ein zentrales Logistikzentrum für alle Unternehmenssparten. Für Bühler ist es die größte Änderung in diesem Bereich seit 1983, als im Steinbeisweg ein Hochregallager installiert wurde.

Der aktuelle Neubau wurde 2018 nach zehn Monaten Bauzeit fertiggestellt und ist nach der Prozessumstellung seit diesem Jahr in Betrieb. Heiko Funk, Geschäftsführer der Optima-Tochter, berichtet von 1000 Wareneingängen am Tag, vom automatisierten Kleinteilelager, das 60.000 Artikel kontrollieren kann und Teile innerhalb von 60 Sekunden zum Warenausgang bringt. Täglich würden 125 Ersatzteilsendungen weltweit verschickt. Das Objekt sei so konzipiert, dass genügend Puffer für weiteres Wachstum bestehe. „Wir sind außerdem als bekannter Versender des Luftfahrt-Bundesamtes zertifiziert“, so Funk. Damit spare sich der Konzern enorme Wartezeiten am Flughafen. Die Fracht aus Hall darf direkt verladen werden.

2400 Mitarbeiter weltweit

125 Mitarbeiter sind alleine bei Optima Materials Management beschäftigt. Insgesamt sind es 1800 Mitarbeiter in Hall, weltweit 2400, die zuletzt 400 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet haben. Bühler rechnet noch mit viel mehr. „Manche haben das Pech, dass sie einst in der Braunkohle gestartet sind. Wir haben das Glück, dass wir in der Verpackungsindustrie sind.“ Aber nicht nur Optima wachse rasant, sondern auch die Mitbewerber.

