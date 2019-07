Der Jahrmarkt findet vom 26. bis 29. Juli statt. Er existiert seit mehr als 800 Jahren, seit 50 Jahren ist Rummel in Steinbach.

Der Jakobimarkt verspricht wieder vier erlebnisreiche Tage mit Krämermarkt und Vergnügungspark. Beide prägenden Elemente des traditionellen Haller Jahrmarktes, der seit mehr als 800 Jahren besteht, feiern in diesem Jahr Jubiläum: Der Krämermarkt findet seit 140 Jahren auf dem Haalplatz statt, und der Vergnügungspark ist seit 50 Jahren auf den Kocherwiesen in Steinbach angesiedelt.

Auf dem Krämermarkt bieten rund 120 Marktleute von Samstagfrüh bis Montagabend fast alles an, was man brauchen kann oder was einfach schön ist: Textilien, Leder- und Strickwaren, Haushalts- und Korbwaren, Reinigungs-, Pflege-, Kosmetik- und Schönheitsmittel, Schmuck und vieles mehr.

Auf dem Trödelmarkt in der Gelbinger Gasse, der am Samstag, 27. Juli, von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag, 28. Juli, von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist, findet man Kunst, Handarbeiten, Bücher, Gebrauchtwaren und mehr. Zudem kann man am verkaufsoffenen Sonntag in der Haller Innenstadt von 12 bis 17 Uhr einkaufen.

Auf dem Vergnügungspark kann man sich in die bunt leuchtenden Fahrgeschäfte stürzen, im Festzelt zünftige Musik hören oder sich an den Imbiss- und Süßwarenständen Leckereien genehmigen. Das große Festzelt und der Biergarten bieten den Rahmen für ausgelassene Volksfeststimmung. An jedem Abend wird Livemusik geboten und ein buntes Rahmenprogramm rundet das Fest ab.

Eröffnet wird der Vergnügungspark traditionell mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Hermann-Josef-Pelgrim am Freitagabend. Nach Einbruch der Dunkelheit wird der Himmel über Steinbach mit funkelnden Feuerwerkskörpern rund 15 Minuten lang in ein buntes Lichtermeer verwandelt. Fester Bestandteil des Vergnügungsparks ist der Kindernachmittag am Montag: Die Schausteller und Wirte bieten ermäßigte Preise auf viele ihrer Attraktionen an.

