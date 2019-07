Als Generalunternehmer sorgt Christian Papert seit zehn Jahren für den Fahrgeschäfte-Spaß und die zünftige Bierzelt-Stimmung auf dem Haller Jakobimarkt.

Werner, zehn Meter weiter. Weiter, noch weiter. Stop!“, ruft der Chef seinem Mitarbeiter zu, der am anderen Ende des Geländes mit dem Maßband unterwegs ist. Christian Papert kennt das Festareal auf den Kocherwiesen im Haller Teilort Steinbach wie seine Hosentasche: „Irgendwann hat man die Markierungspunkte im Kopf, die man beim Vermessen anpeilen muss, damit beim Aufbau die Linie stimmt und alle Flucht- und Rettungswege eingehalten werden“, erklärt er mit unverkennbar fränkischem Zungenschlag. Da der Haller Jakobimarkt stets als erste Veranstaltung in den Sommerferien stattfand, war Papert schon als kleiner Junge dabei, wenn Großvater Sony-Boy Papert dort das Festzelt aufbaute. Der 41-Jährige ist der Enkel des fast schon legendären Unternehmensgründers mit dem ungewöhnlichen Vornamen. Heute führt er zusammen mit seiner Schwester Désirée die Geschäfte. Auch Vater Jürgen Papert ist noch im Betrieb aktiv.

Dem Spross der Festwirtsfamilie aus Bechhofen bei Ansbach war sein Berufsweg früh klar: „Da wächst man einfach rein.“ Zum 50. Mal geht es am 26. Juli 2019 auf dem Jakobimarkt rund, und die „Festzeltbetriebe Sony-Boy Papert“ sorgten praktisch von Anfang an für die zünftige Bewirtung. Vor zehn Jahren übernahm die Firma zudem als Generalunternehmer die Organisation des Vergnügungsparks mit seinen blinkenden Fahrgeschäften. „Der Vorgänger zog sich aus Altersgründen zurück und die Stadt hat sich danach für unser Konzept entschieden“, sagt Papert.

Um das 50 mal 30 Meter große Festzelt samt Mobiliar und Biergartenausstattung für insgesamt 3500 Gäste nach Schwäbisch Hall zu verfrachten, sind 40 bis 50 große Transporter im Einsatz. Ein mächtiger Aufwand für vier Tage, doch „in der Kürze liegt die Würze“, findet der Festwirt: „Bei längeren Volksfesten ist es unter der Woche oft etwas ruhiger, hier in Hall haben wir vier Tage durchgehend volles Programm und eine Riesenstimmung.“ Der „Jakobi-Montag“ im Festzelt sei schon Wochen zuvor ausgebucht.

Rund hundert Bedienungen, Köche und Helfer bringt der Ansbacher außerdem mit. Wie geht das in Zeiten, in denen so gut wie jeder Gastronom händeringend nach Personal sucht? „Wir haben einen festen Mitarbeiterstamm und das sind alles Leute, die gerne an wechselnden Orten arbeiten“, erklärt Papert. Nach Hall kämen sie übrigens besonders gerne: „Weil wir hier ein friedliebendes Spitzenpublikum haben.“

Bei den Fahrgeschäften setzt der erfahrene Veranstalter auf „Bewährtes und punktuell immer wieder neue Highlights“. Was sich im Lauf der Jahrzehnte am meisten verändert habe, sei das kulinarische Angebot. Neulich habe er einmal die 50 Jahre alten Speisekarten angeschaut: „Die Auswahl zwischen Hähnchen und Bratwurst konnte man an einer Hand abzählen.“

Bewährte Partner an der Seite

Heute hätten hungrige Besucher die Option auf rund 40 verschiedene Leckereien. „Für meinen Opa wäre es zum Beispiel noch undenkbar gewesen, vegetarisches Essen anzubieten“, lacht Papert. Die kalorienreichen Renner: „Bayrischer Schweinsbraten mit Knödeln und fränkische Bratwürstl mit Sauerkraut.“ Dabei bevorzugt er die berühmte Fleisch- und Wurstqualität aus seiner fränkischen Heimat. Backwaren und Gemüse liefern Erzeuger aus der Haller Region.

Ebenso neuzeitlich ist der Sicherheitsdienst. Auf einem Volksfest könne nicht jeder Dienstleister aus diesem Bereich arbeiten: „Dafür braucht man ein besonderes Fingerspitzengefühl und die Fähigkeit, psychologisch geschickt zu deeskalieren.“ Auch da hat Papert seit langem einen bewährten Partner am Start.

Von Ostern bis Ende September läuft die Volksfestsaison, danach geht es im November mit Weihnachtsmärkten weiter. Zwischendrin müssen riesige Zeltplanen gewaschen und technische Gerätschaften auf Vordermann gebracht werden. Zeit für zwei Wochen Urlaub gibt es nur im Oktober. Dann entflieht Christian Papert dem ganzen Trubel an einen „möglichst ruhigen Ort.“

