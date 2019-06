101 Fächer stehen Kunden seit Kurzem bei der Lidl-Filiale in Hessental rund um die Uhr zur Verfügung.

DHL Paket hat in Schwäbisch Hall eine weitere Packstation mit 101 Fächern in Betrieb genommen. Die Packstation beim Lidl-Markt in Hessental ist rund um die Uhr zugänglich, wie das Unternehmen mitteilt.

Unter www.postfinder.de finden sich alle Standorte von Packstationen, Paketboxen, Filialen, DHL-Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Leistungen und Öffnungszeiten. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind dort abrufbar.

