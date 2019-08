Cowboys, Indianer und Trapper erobern den Hügel am Hasenbühlwald. Die Haller Schützengilde lädt zur 51. Auflage ihres Wettkampfs.

Die Lederpantoffeln stapfen durch das feuchte, hohe Gras. Die Sonne hängt an diesem Morgen noch hinterm Hasenbühlwald fest. Die Zeit, bis die heißen Strahlen die Anhöhe bei Hessental erreichen, nutzt der Indianer, dessen Pawnee-Name „Der ohne Haare“ bedeutet, für das Bogenschießen. Spärlich bekleidet, mit roter Schürze und blauer Jacke, übt der 54-jährige Wildwestfan am gestrigen Montag mit einem 13-jährigen Trapper das Zielen.

Mehrere Dutzend Zelte und Tipis sind im Hintergrund aufgeschlagen. In Eisenpfannen brutzeln dort Speck und Eier. Manche drapieren noch in Zivilkleidung die über Jahre angesammelten Werkzeuge, Waffen und Alltagsutensilien vor ihren Lagern. Andere sind längst völlig in ihre Rollen abgetaucht.

Die Haller Schützengilde organisiert die 51. Auflage des Internationalen Vorderladerschießens. Bis zum Wochenende, an dem das Hauptprogramm geplant ist (siehe Info), sollen es mehr als 350 Wildwestfans und Individualisten aus ganz Deutschland und Teilen Europas sein, die den Hügel mit ihren Lagern erobern. Tausende Besucher werden bei kostenlosem Eintritt erwartet. Das Event gehört europaweit zu den größten seiner Art.

Zelt statt Tipi

Der Indianer mit roter Schürze heißt im echten Leben Dirk Zotter, ist Stuttgarter und als Forstwirt ohnehin naturverbunden. Akribisch achtet er auf Details seiner Kleidung und Ausrüstung, kombiniert mittlerweile Trapper- und Soldaten-Accessoires zu seinem Indianeroutfit. „Man hat ja früher schon genommen, was verfügbar war, teilweise auch als Trophäen weiterverwendet“, berichtet der 54-Jährige.

Vor Jahren noch wurde Zotter von seinen drei Buben nach Hall begleitet, wo er heuer zum 15. Mal dabei ist. Der heute 22-jährige Sohn und die 17-jährigen Zwillinge fänden es aber mittlerweile seltsam, „mit Papa halb nackt herumzurennen“, sagt Zotter. „Seit sie in der Pubertät sind, komme ich alleine.“ Auch seine Frau habe andere Hobbys, werde ihn aber am Wochenende besuchen.

„Ich mache daher keinen großen Aufwand mehr mit Tipi, sondern richte mir ein Trapperzelt auf – eigentlich ein Zelt des ,weißen Mannes’.“ Sein Walltent bietet ihm knapp sieben Quadratmeter Platz, dazu kommt noch ein fast ebenso großes Vorzelt. Knapp 900 Kilo Ausrüstung hat er zuvor ins Auto samt Anhänger gepackt. „Alles soll authentisch sein.“ So weit das eben geht.

Statt Rauchzeichen nutzt der Freizeitindianer eben sein Handy, das versteckt in der Schublade liegt. Seine modernen Jagdgründe hat er im Kaufland nebenan, wo er sich mit frischem Gemüse, Nudeln, Eiern und auch etwas Fleisch eindeckt. Statt auf dem Pferd zu reiten nutzt „Der ohne Haare“ ein Fahrrad, das er aus Stuttgart mitgebracht hat.

Viele Familien mit Kindern

Etliche Bekanntschaften hat Zotter in den vielen Jahren in Hall geknüpft, auch zum 13-jährigen Bogenschützenkumpel. Dieser heißt Johannes Prenzlow und stammt aus Lauterburg bei Aalen. „Es ist unmöglich mir vorzustellen, nicht mehr hierherzukommen“, sagt der Schüler in Trapper-Outfit und Südstaaten-Mütze. Ihn reize die Atmosphäre, der Verzicht auf viele Errungenschaften wie Smartphone. „Hier kann ich Bogenschießen, mit vielen Freunden spielen, die ich jedes Jahr hier treffe.“

Viele Familien mit Kindern kommen jährlich. Die Familie von Johannes stellt eine der größten Gruppen dar. Brüder, Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels und Cousins sind dabei – insgesamt 15 Personen in sechs Zelten. Die Großeltern des 13-Jährigen waren 1980 das erste Mal nach Hessental gekommen und haben seither kein Jahr verpasst, berichtet die Mutter Manuela Schäffler-Prenzlow, im echten Leben Gerichtsvollzieherin. Der Termin in Hall sei Pflicht. Da dürfe kein sonstiges Fest dazwischen kommen. „Im Zweifel muss auch mal eine Hochzeit verschoben werden“, schmunzelt die Mutter.

