Die Studenten des Haller Goethe-Instituts haben sich am Samstag im Hospitalhof als kreative Botschafter ihrer Herkunftsländer und als exzellente Köche präsentiert.

Meist kommen bei Festen die Höhepunkte erst zum Schluss. Beim Sommerfest des Haller Goethe-Instituts ist das umgekehrt. „Viele Besucher kommen extra wegen dem internationalen Buffet“, weiß Institutsleiterin Sabine Haupt. Und tatsächlich herrscht gleich zu Beginn der Traditions-Veranstaltung am Samstag um 18 Uhr ein Riesenandrang in der Cafeteria. Die aktuellen Studenten des Goethe-Instituts haben für die Gäste eine Auswahl aus internationalen Spezialitäten gezaubert, wie man sie in Deutschland wohl sonst nirgends zu essen bekommt. Bei Sujuk (gebratenes Schweinefleisch) aus Südkorea, Salmorejo (Tomatencreme) aus Spanien, Mujjaddarah und Tabbouleh (Linsen-Bulgur-Gericht und Petersiliensalat) aus dem Libanon oder Nanaimo Bars (Schokoriegel mit Keksstücken) aus Kanada fällt die Auswahl wahrlich nicht leicht.

Sesam statt Kokos

Mu Mu Phyo aus Myanmar hat Teeblätter und Tomatensalat und schwarzen Reis mit Sesam zubereitet. „Eigentlich isst man in Myanmar den schwarzen Reis mit frischen Kokosnuss-Stücken, aber Kokosnüsse habe ich in Hall leider nicht kaufen können“, berichtet sie. Mu Mu Phyo arbeitet in Myanmar als Reiseleiterin und ist bereits zum dritten Mal im Sommer für mehrere Wochen nach Schwäbisch Hall gekommen. „Ich möchte so gut Deutsch sprechen wie eine Deutsche“, sagt Mu Mu Phyo. Ein Grund ist, dass immer mehr deutsche Touristen ihr südostasiatisches Heimatland besuchen würden. Später gestaltet Mu Mu Phyo das Bühnenprogramm mit. Gemeinsam mit Chokchai Samaimongkol führt sie ein einen myanmarisch-thailändischen Freundschaftstanz auf.

Die Sommerstudenten würden immer schon bei den ersten Kontaktaufnahmen per E-Mail darum gebeten, das Festprogramm mitzugestalten und dafür entsprechende Utensilien aus ihrer Heimat mitzubringen, sagt Sabina Haupt. Ein gutes Beispiel ist der chinesische Fächer von Emiana Chu. Dieser kommt zum Einsatz, als die junge Frau ein Gedicht aus der Tang-Dynastie (600 bis 900 nach Christus) vorträgt. Es handelt von zwei Freunden, die sich sehr vermissen. Gestenreich unterstreicht Emiana Chu mit dem Fächer ihre ausdrucksstark auf Chinesisch gesprochenen Verse.

Das chinesische Gedicht bildet den Auftakt eines kurzweiligen, kontrastreichen Bühnenprogramms. Nalin Daniel Nocera und Emma Lauer rappen auf Französisch. Richard Madsen erklärt das komplizierte dänische Zahlensystem. Das dänische Wort für die Zahl 60 zum Beispiel lautet tres, was für „tre sinds tyve“ steht – also „drei mal zwanzig“.

Erst düster, dann aufgedreht

Viel Applaus gibt es anschließend für das Hörspiel „Das Hemd des Zufriedenen“ und einen Bachata-Tanz. Doch am meisten reißt die Japanerin Yukie Abe die rund 300 Sommerfest-Gäste mit. Wie eine völlig aufgedrehte Anime-Figur trällert sie im Schulmädchen-Outfit „You and me“ und „Senbon Sakura“. Zuvor hatte sie das düstere Prélude op. 28 von Chopin am Klavier vorgetragen.

Nach einem traditionellen Tanz aus Myanmar und einer kurzen Pause klingt das Sommerfest mit Musik der Band Ritmo del Barrio aus. Sabina Haupt vergisst nicht zu erwähnen, dass der Band-Auftritt von einer großen Haller Bank gesponsert wurde. Neben weiteren Sponsoren tragen dutzende ehrenamtliche Helfer zum Gelingen des Festes bei. So verkauft Ingrid Lechner vom Freundeskreis des Goethe-Instituts Tombola-Lose, und Mitglieder des Lions Club helfen bei der Bewirtung.

Insgesamt 100 Studenten und weitere 40 Lehrer lernen laut Sabine Haupt diesen Monat Deutsch am Haller Goethe-Institut. Die meisten kommen aus den USA, Syrien, Spanien und Italien.

