Drei Haller Retter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind mehrere Wochen im Dienst an der Ostsee. Ein Surfer ist während der Zeit tödlich verunglückt.

Die raue Ostsee wurde vor Kurzem einem Surfer zum Verhängnis. Vor Ort war auch Michael Baumann von der DLRG-Ortsgruppe Schwäbisch Hall. An diesem Tag war der DLRGler als einer der beiden Bootsführer im Dienst, jedoch nicht auf dem Boot selbst, das den Verunglückten transportierte. Der schwere Unfall ereignete sich außerhalb des durch die Rettungsschwimmer bewachten Bereichs.

Die Windstärke fünf bis sechs lockte viele Surfer an den Strand, die den Wind entsprechend ausnutzten. Etliche Male kam es vor, dass Surfer ihre Kräfte überschätzten und ohne die Hilfe der DLRG-Wachmannschaft nicht mehr an Land zurückkamen. So passierte dies auch dem verunglückten Surfer. Er kam aus eigener Kraft nicht mehr an Land, sodass ihm ein weiterer Surfer zu Hilfe eilte, im Folgenden sofort die DLRG alarmierte, und den Surfer bis zum Eintreffen der Retter wohl über Wasser halten konnte. Zwei Boote eilten binnen kürzester Zeit zur Unglücksstelle vor der Landzunge von Pelzerhaken und holten den Surfer an Bord.

Wasserspaß Beim Badetag im Freibad war Geschick gefragt „Spiel und Spaß im Wasser“, lautete das Motto des neunten Tags der Stadtwerke im Bietigheimer Freibad.

Schon während der Rückfahrt wurden auf dem Boot lebensrettende Maßnahmen eingeleitet, welche zunächst auch erfolgreich waren. Doch trotz des auch im Folgenden reibungslosen und schnellen Einsatzablaufs seitens der DLRG Wachmannschaft verstarb der Surfer wenig später im Krankenhaus.

Drei Haller Wasserretter

Insgesamt waren drei Wasserretter der Haller Ortsgruppe wieder für einige Wochen an die Ostsee gezogen. Dort unterstützten die Haller Kameraden am circa 3,5 Kilometer langen Strand vor Pelzerhaken (Lübecker Bucht) und der dazugehörigen Nebenwache in Rettin die DLRG-Ortsgruppe aus Rheda-Wiedenbrück.

Durch die Hitzewelle im Juli kam die Unterstützung sehr gelegen, da bei der großen Hitze viele Badegäste die Abkühlung in der Ostsee genossen. Diese hohen Temperaturen steigerten die Gefahr von Kreislaufproblemen, Sonnenbrand, Hitzeerschöpfung, Hitzschlag und Sonnenstichen, wobei sich die Badegäste gut schützten und größere Einsätze diesbezüglich ausblieben.

Freibad in Schrozberg Bald wieder Badefreuden Wenn alles nach Plan verläuft, könnte das neue Freibad in Schrozberg im Mai 2020 fertiggestellt sein.

An dem Tag mit rauer See und starkem Wind drohte den Badegästen jedoch eine immer größer werdende unsichtbare Gefahr. Es bildete sich nämlich eine gefährliche Unterströmung, wodurch die durch den Wind und Seegang an Land gedrückten Wassermassen wieder zurück in die See floßen. Deshalb wurde in der Lübecker Bucht an den meisten Stränden die rote Flagge gehisst, was bedeutet, dass beim Schwimmen und Baden akute Lebensgefahr besteht. Für die weiteren folgenden Tage war eher schlechteres Wetter angesagt.

Eine Abwechslung bot sich den Wasserrettern in den folgenden Wochen, denn der Fernsehsender NDR wollte einen kurzen Einblick in die Arbeit der DLRG an der Ostsee haben, um in mehreren kurzen Beiträgen auf die Gefahren der Ostsee hinzuweisen. Deshalb wurden die Wachgänger einen Vormittag lang von einem Fernsehteam begleitet.

Das könnte dich auch interessieren:

DLRG-Häuschen Starkholzbacher See Schwäbisch Hall: DLRG-Häuschen am Starki aufgebrochen und verwüstet In der Nacht vom Freitag auf Samstag haben mehrere Unbekannte unter anderem Stühle und die Dachrinne in dem Häuschen zerstört.