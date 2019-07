Der Diak-Treppenlauf verzeichnet so viele Teilnehmer wie noch nie. Erstmals gibt es einen Staffellauf, an dem 23 Teams teilnehmen. Sieger ist ganz knapp Lars Migge.

Für das Gros der Läufer stehen der Spaß und der gute Zweck des Diak-Treppenlaufs im Vordergrund. Sich zu dritt die fast 394 Stufen aufzuteilen, hat Heike Immel, Diana Kern und Karin Greiner überzeugt, sich für den erstmals ausgetragenen Staffellauf anzumelden. 23 Dreierteams machen mit. Die drei Mitarbeiterinnen des Sonnenhofs wollen Präsenz zeigen. „Schließlich gehören wir auch zum Diak“, sagt Heike Immel. Ob sie trainiert haben? „In Gedanken“, sagt Diana Kern und lacht. Jetzt müssen sie erst mal warten, bis die über 200 Einzelläufer das Dach des Hochhauses erreicht haben.

Die beiden Favoriten, der Dauersieger Jürgen Schmidt vom Circus Compostelli und sein Herausforderer Lars Migge vom Team Towerrunning Germany, starten kurz nacheinander. Schmidt hechtet die fast 400 Stufen in neuer Rekordzeit hinauf: 2:30 Minuten. Der 16 Jahre ältere Lars Migge (Jahrgang 1965) braucht fast exakt genauso lang. Der Luxemburger ist nur wenige Hundertstelsekunden schneller.

Das Feld ist insgesamt schneller geworden. Weitere elf Läufer bleiben an diesem Montag unter drei Minuten. Auch Sarah Klenk, Vorjahressiegerin der Frauen, hat sich immens gesteigert. 2:54 Minuten ist ihre fantastische Siegerzeit. Erstmals ist der Start am Robert-Dürr-Haus statt am Parkhaus. Denn der Steg von dort zum Diak-Hochhaus ist abgerissen. Jetzt geht es über den neuen Steg zum Bettenhaus und von dort nach links zum Hochhaus.

Am Stegende feuern zahlreiche Zuschauer jeden Läufer an. Das spornt die Sportler an, die he­rausfordernde Etappe im Hochhaus in Angriff zu nehmen. Schier endlos scheinen sich die Stufen hinzuziehen. Mancher schnauft so laut, dass er schon zwei Stockwerke vorher zu hören ist.

Leichtfüßig und flink dagegen wetzen die jüngsten Teilnehmer der Gruppe U 14 die Stufen hi­nauf. „Die gehen ab wie die Rettiche“, kommentiert ein Mitarbeiter der Intensivstation.

Im Hochhaus, das nur noch bis zum 5. Stock belegt ist, ist die Luft zum Schneiden, warm und stickig. Die letzten Stockwerke fordern den Läufern noch einmal alles ab, bevor sie endlich das Ziel auf dem Dach erreichen. „Meine Beine, ich glaube, ich kann nicht mehr aufstehen“, stöhnt eine junge Frau von der Waldenburger Sportschule völlig ausgepumpt. So ähnlich geht es fast allen, aber dann überwiegt die Freude, es geschafft zu haben. Etwa bei Marcus Faber aus Obersontheim. „Ich habe den Johannes Weingärtner geschlagen“, freut er sich und ballt die Faust. Gaby Schirmer, wie Faber von den Parkrunners, kann kaum sprechen. „Mein Hals war total ausgetrocknet, ich konnte gar nicht mehr schlucken“, sagt sie. Notfälle gab es aber keine. „Das hatten wir zum Glück noch nie“, stellt Dr. Lothar Jahn, Chef der Diak-Kardiologie, fest. Warum fast alle Läufer nach dem Lauf husten wie Raucher, kann er sich auch nicht erklären. „Ich bin zweimal mitgelaufen und habe genauso gehustet“, erinnert er sich.

Neben einigen Feuerwehrleuten in voller Ausrüstung haben sich auch die Polizisten Simone Kurz und Markus Csulits die Stufen hochgequält. „Ich bin schon dreimal im Sportoutfit mitgelaufen und dachte, was die Feuerwehr kann, können wir auch“, sagt Kurz. Ihre schwarze Montur mit Arm- und Beinschutz, Weste und Helm wiegt rund 20 Kilo. Als sie oben ankommt, schwitzt sie nicht einmal besonders.

