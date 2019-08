Von Halle/Saale nach Hall: Uta Siebert und Jan Thomas präsentieren in der Galerie Cyprian Brenner skurrile Skulpturen und filigrane Zeichnungen.

Da muss man immer wieder etwas genauer hinsehen: Die Arbeiten des Bildhauers Jan Thomas und der Malerin Uta Siebert stecken voller Hintersinn. Eine vermeintlich heile Mensch- und Tierwelt wird pervertiert. Abstruses kann auch anheimelnde Züge in sich bergen. Visagen und Fratzen, Traum und Trauma, Realität und Imagination geben sich in der Langen Straße ein aberwitziges Stelldichein. „Storyboard eines Klarträumers“ nennt sich die umfangreiche Schau.

Jan Thomas, geboren 1970 in Salzgitter, und Uta Siebert, geboren 1973 in Hamburg, haben sich in Halle an der Saale zusammengetan, wo sie – verbunden durch die Kunsthochschule Burg Giebichenstein – zusammen wohnen, aber in getrennten Ateliers zu Werke gehen. Gemeinsam stellen sie derzeit in Schwäbisch Hall aus, eingeladen von Galerist Cyprian Brenner, der aus der Saale-Stadt im Vorjahr bereits Moritz Götze und Rüdiger Giebler zu Gast hatte.

Fasziniert von Fledertieren

Während Uta Siebert sich auf Grafit konzentriert, arbeitet Jan Thomas bevorzugt mit Pappelholz. Von Fledertieren sind beide fasziniert. So hängt übers Eck an zwei Wänden aus Keramik geformt eine ganze Flugschar von Fledermäusen, jede einzelne mit individuellem Charakter versehen. Ein listig-lustiges Pappelholz-Pendant hierzu ist der 156 Zentimeter große auf einem Sockel am Schaufenster postierte „flugfähige“ Batman.

Mit feinem Strich entwirft Uta Siebert ihre monochrome Serie mit Flattertieren. Bei der mit grazilem Blätterlaub umrankten „Fledermaus II“ fallen die großen Augen und Ohren sowie menschliche Gesichtszüge auf. Ein sympathisches Wesen, keineswegs ein furchterregender Vampir.

Ansonsten zeichnet Uta Siebert vielmals im DIN-A4-Format „Standbilder“ wie aus alten Hollywood-Filmen, wo menschliche Figuren die Hauptrolle spielen – mitunter mit Spieglein an der Wand. Bei einem Cineasten stellen sich da fortwährend Déjà-vu-Erlebnisse ein. Symptomatisch ist bei den filigranen Arbeiten die lichtdurchflutete Naturverbundenheit – stets Bäume und weitverzweigtes Astwerk, keine Mauern.

Die Künstlerin gab bei der Haller Vernissage über Professor Walter Stöhrer, bei dem sie über die Jahrtausendwende in Berlin studierte, eine Anekdote preis: „Ich malte gerade großformatig, aber der Papierstapel mit Zeichnungen hat ihn mehr interessiert.“ Auf dem Blatt „Auftritt“ präsentiert sich bühnengerecht ein (gestiefelter) Kater, bei „Beute“ reißt und zerfleddert ein Löwe ein Zebra.

Das zentrale Werk von Jan Thomas, der Alfred Hrdlicka als eines seiner Vorbilder nennt, ist das mannshohe Monstrum „Headhunter“. Bei diesem Begriff denkt man an einen wendigen Personalberater, doch Thomas nimmt den „Kopfjäger“ wörtlich und somit furchterregend: Im Maul hält diese Holzfigur drei abgetrennte Schädel, an der rechten Hand ein menschliches Haupt; und sogar das rückwärtige „Arschgesicht“ hat sich einen Kopf eingefangen. Das makabre Objekt der niederträchtigen Begierde kann man übrigens für 26 500 Euro kaufen. Billiger zu haben sind die anderen der über fünfzig präsentierten Exponate des Paares – ab 950 Euro.

Relativ niedlich wirkt da eine Anzahl von Hasen in aufgereckter Erdmännchen-Manier. Sehr sarkastisch, aber auch realistisch geben sich dagegen die dreidimensionalen „Trophäen/Wandbilder“. Da werden mehr oder weniger kurios „Löwe“, „Krokodil“, „Esel“ und „Einhorn“ erschaffen.

Hausherr Cyprian Brenner resümiert am Schluss seiner ausgefeilten Begrüßungsrede: „Liebe Ute, lieber Jan, Ihr produziert Kunstwerke, die irritieren, bizarr sind, verstörend wirken können, ironisch sein können, Tragödien beinhalten und Filme im Kopf auslösen.“ Es folgt ein aufschlussreicher „Art Talk“ mit Fragen des Galeristen und des überaus sachverständigen Publikums.

Wie im Naturkundemuseum

Angetan von der Begegnung mit den Hallensern zeigt sich auch der Haller Psychologe Gunter König: „Herrlich inspirierend war das Künstlergespräch. Mir wurde bewusst, wie viele Faktoren eine Rolle spielen, ehe ein Kunstwerk zum Betrachter kommt: Impuls von außen, Reaktion innen, Idee, Entwurf, die Werte des Künstlers, dann endlich das Behauen, schließlich noch Bearbeitungen.“

Der vormalige Presseredakteur und unermüdliche Kulturenthusiast Michael Dick ergänzt: „Mit der Kombination der Arbeiten des Duos bringt Cyprian Brenner eine großartige Spannung in seine Ausstellung. Die skurrilen Holzfiguren von Jan Thomas erinnern mich an Besuche im Stuttgarter Naturkundemuseum, die bei mir als Kind Erstaunen und Neugier erzeugt haben.“

