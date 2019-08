Der größte Arbeitgeber im Landkreis saniert einen großen Teil seines Gebäudekomplexes in der Haller Zentrale. In der Nachbarschaft wurde ein Ausweichquartier gefunden.

Am Telekom-Standort in den Herrenäckern arbeiteten anfangs des Jahrtausends mehr als 1200 Menschen für den Telekommunikationskonzern. Nach der strategischen Entscheidung sind dort inzwischen nur noch wenige Mitarbeiter einzelner Gruppen unterschiedlicher Tochtergesellschaften beschäftigt.

Große Teile des Telekom-Gebäudes stehen leer. Das Telekom-Gebäude liegt nahezu vis-à-vis der Bausparkasse. Etwa 150 Meter und zwei Häuserreihen trennen die beiden Komplexe. In das ehemalige Telekom-Gebäude werden Bausparkassen-Mitarbeiter vorübergehend umziehen.

Das Gebäude der Bausparkasse ist seit 1983 in Betrieb

Das Gebäude H der Bausparkasse liege an der Tüngentaler Straße. Es ist sechs Stockwerke hoch. Die vier oberen Stockwerke sollen vom kommenden Jahr an saniert werden. Dies entspricht einer Fläche von rund 6500 Quadratmetern. In Betrieb genommen wurde das Gebäude 1983. Das Gebäude H sei in die Jahre gekommen, erklärt die Bausparkasse. Jetzt soll beispielsweise die Technik überholt werden.

Platz ist am Ausweichstandort für rund 400 Bausparkassen-Mitarbeiter. So viel steht fest. Ungeklärt sei dagegen noch eine ganze Reihe von Detailfragen. Der genaue Termin des Umzugs stehe noch nicht fest, ebenso wenig der Zeitpunkt der Rückkehr in das dann sanierte Bausparkassen-Gebäude. Auch über die Kosten der Anmietung, des Umzugs, der Sanierung des Gebäudes H und der Vorbereitung des Telekom-Komplexes für den vorübergehenden Umzug macht das Unternehmen keine Angaben.

Keine Einschränkungen für die Mitarbeiter im Telekom-Gebäude

Unter den Mitarbeitern werde der Umzug teilweise heftig diskutiert. Die Bausparkasse macht deutlich, dass es am Ausweichquartier zu keinerlei Einschränkungen kommen werde. „Im Telekom-Gebäude warten nach der Instandsetzung moderne, gekühlte Arbeitsplätze mit Cafeterien und Parkmöglichkeiten vor Ort auf unsere Mitarbeiter“, schreibt die Presseabteilung.

9 Millionen Wohnungen hat die Bausparkasse Schwäbisch Hall seit 1948 nach eigenen Angaben mitfinanziert. Mit 7,2 Millionen Kunden und 8,3 Millionen Bausparverträgen gilt Schwäbisch Hall als die größte Bausparkasse Deutschlands.