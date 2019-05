Weil die sogenannte Turmzier locker war, wurde sie jetzt abmontiert.

In rund 40 Metern Höhe gilt es, ruhig zu bleiben. Arbeiter montieren den Wetterhahn aus Blech samt dem schmiedeeisernen Kreuz vom Turm der katholischen Josephskirche am Langen Graben ab. „Die Turmzier hat sich gelockert und hat gewackelt“, berichtet Architektin Sabine Kronmüller. Daher wurden Hebebühne und Autokran beordert, um an die Spitze zu gelangen. „Nächstes Jahr werden das Dach und die Fassade saniert“, berichtet Pfarrer Thomas Hertlein. Sind diese Arbeiten abgeschlossen, kommt auch die sogenannte Turmzier wieder an ihren Platz. Die Neubaupläne der katholischen Kirche in diesem Bereich werden nun umgesetzt. Anfang Juli soll dazu das alte Pfarrhaus abgerissen werden.

