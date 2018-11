Justiz Haftanstalt initiiert Kooperation

Schwäbisch Hall / swp

„Die Resozialisierung ist das Hauptziel der Haft“, erklärt Eric Judeich, stellvertretender Leiter der Haller Justizvollzugsanstalt. „Für eine erfolgreiche Integration der Haftentlassenen in die Gesellschaft müssen die Weichen gestellt sein.“ Damit meint er insbesondere, dass die Unterkunft, eine Anlaufstelle zur beruflichen Integration in Ausbildung oder Arbeit sowie die Gewährung möglicher Sozialleistungen gesichert sein müssen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Mit seinem Anliegen, eine Kooperationsvereinbarung abzuschließen, renne er bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter offene Türen ein, meint Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Hall-Tauberbischofsheim. Der Resozialisierungsberater der Arbeitsagentur, Benedikt Schneider, bietet während der Haft in der JVA berufliche Beratung, Arbeitsvermittlung und Bewerbungstraining an.

Judeich ergänzt, dass sich die Unterstützung als Hilfe zur Selbsthilfe verstehe und sechs Monate vor einer anstehenden Entlassung auf freiwilliger Basis anrolle. Roland Rößler, Geschäftsführer des Jobcenters, betont: „Es ist wichtig, dass alle Helfer und Berater (...) von Beginn an Hand in Hand arbeiten.“ Und genau das sieht die Kooperationsvereinbarung vor, die letzte Woche unterzeichnet wurde.

Auch bei der eigenen Personalsuche arbeite die JVA eng mit der Arbeitsagentur zusammen. Die Tätigkeit in der JVA sei anspruchsvoll. Es werden besondere Anforderungen an die Bewerber, speziell was das Alter und die psychische sowie physische Leistungsfähigkeit angeht, gestellt. Im Januar soll es einen Bewerbertag in der Agentur geben. Bis 2020 seien zahlreiche Neueinstellungen geplant.