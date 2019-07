Das Berliner Siegerbüro Reschke bekommt grünes Licht für die nächsten Schritte auf dem Weg zur neuen Gestalt von Haalplatz und Unterwöhrd.

Manchem Gemeinderat stockt der Atem: 4,6 Millionen Euro für den Haalplatz und 2,4 für den Unterwöhrd schätzt das Berliner Doppelsiegerbüro Franz Reschke die Kosten – knapp die Hälfte davon wäre im Haushalt inklusive eingeplanter Fördermittel gedeckt. Im Gemeinderat wiederholt sich die Diskussion der Vorberatung, aber letztlich folgen die Räte der einstimmigen Entscheidung des Preisgerichts sowie im Wesentlichen dem aktuellen Antrag der Verwaltung. Sie bringen die weitere Planung mit Reschke nach fünf Abstimmungen auf den Weg – ohne dabei den vom Büro geschätzten Kosten von sieben Millionen Euro direkt zuzustimmen.

Beim Unterwöhrd läuft der Prozess schneller. Es gibt grünes Licht bis zum Entwurf, um 2020 loszulegen. Planungskosten: rund 123.000 Euro. Dabei geht es um Freiflächen beim Neuen Globe, um die Einbindung des künftigen Stegs zum Lindach, und das Büro soll den Standort des Biergartens genauer untersuchen.

Schwieriger gestaltet sich der Prozess beim Haalplatz. Das Siegerbüro bekommt für rund 110.000 Euro den Auftrag für die nächsten beiden Schritte. Die Diskussion hakt bei den Kosten ein, wobei eine eher seltene Konstellation entsteht: Während Grüne und CDU auf Verwaltungskurs sind, haben SPD, FWV und FDP Probleme. Es könne nicht sein, „dass der Prozess an der Kostenfrage scheitert“, die Planung soll weiterlaufen, betont Joanna Walter für die Grünen. Ähnlich sieht das der CDU-Fraktionsvorsitzende Ludger Graf von Westerholt und ergänzt, dass die Parkplatzsituation vorher geklärt werden müsse, weil diese sich mit der Sanierung der Tiefgarage unterm Landratsamt und der Umgestaltung des Bahnhofareals verschärfe. „Wir waren von der Summe geschockt“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Nikolaos Sakellariou. Die SPD wolle dem Planer ein Signal geben, dass niedrigere Schlusskosten erwartet werden.

„Wir machen mal und es kostet weniger. Das ist unredlich“, betont OB Hermann-Josef Pelgrim. Zudem werde noch entschieden, was genau gemacht werde. Was es tatsächlich kostet, muss erst bis zur Ausschreibung klar sein. „Ein Sechsfamilienwohnhaus wird beantragt, dann können Zimmer verändert, aber nicht eine Doppelhaushälfte daraus gemacht werden“, erläutert der OB per Analogie. „Die große Fläche ist ein Kostenfaktor. Die Planungsgrundlage steht, aber es gibt Gestaltungsspielraum“, ergänzt Baubürgermeister Peter Klink.

„Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen auf die Bremse drücken“, findet die SPD einen Verbündeten in Hartmut Baumann. Der FWV-Fraktionsvorsitzende merkt selbstkritisch an, dass man die Frage nach den Kosten für den ersten Preis hätte früher stellen können. „Die Problematik muss im Kontext mit dem Individual- und Lieferverkehr gestellt werden“, betont der FDP-Fraktionsvorsitzende Thomas Preisendanz. Pelgrim nennt dabei eine Aufgabe, die im Vorfeld der Haalplatz-Umgestaltung gelöst werden müsse: Das Problem der Baustellenabwicklung. „Die Salinenstraße und die Schwatzbühlgasse packen das nicht“, so der OB.

Eine Ergänzung von Helmut Kaiser führt kurz tiefer in die Diskussion zum weiteren Prozess. Der SPD-Stadtrat fordert, dass für die teuren Natursteine eine Obergrenze gesetzt werden sollte, um Geld zu sparen. Das Wettbewerbsgebiet hat insgesamt eine Fläche von 17 000 Quadratmetern. „Das ist denkbar. Muss es überall die identische Oberfläche sein?“, so Pelgrim, der eine Gemengelage unterschiedlicher Oberflächen sieht.

