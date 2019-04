Studenten der Hochschule Heilbronn, Campus Künzelsau, haben das Haller Angebot unter die Lupe genommen. Das Stadtmarketing ist mit dem Ergebnis zufrieden.

Kaum locken die Sonnenstrahlen nach draußen, tischt die Stadtverwaltung ein winterliches Thema auf: den Haller Weihnachtsmarkt. Es ist kein Ausblick, sondern ein Rückblick: Fünf Künzelsauer Studenten der Hochschule Heilbronn, Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft, Marketing und Medienmanagement, haben mit Professor Dr. Joachim Link eine Projektarbeit zur Kundenzufriedenheit beim Haller Markt 2018 erstellt. Das Ergebnis steht nun fest. Auszüge wurden dem Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats vorgelegt (siehe Info).

Zweite studentische Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt

Bereits 2015 hat es eine solche Umfrage gegeben. Darauf folgten Handlungsempfehlungen. Nun galt es, die Wirkung der Änderungen zu untersuchen. 511 Besucher seien befragt worden, so Robert Spoden von der städtischen Touristik und Marketing. „Die geführten Interviews dauerten jeweils ein paar Minuten.“

Advent „Es war ruhiger als in den Jahren zuvor“ Der Weihnachtsmarkt endet nach 23 Öffnungstagen mit einer Lasershow. Händler machen im Dauerregen weniger Umsatz als in den Vorjahren.

Öffentliche Aufmerksamkeit gab es zuletzt vorwiegend wegen der Methodik zur Besucherzahl-­Messung. Anhand von gespülten Glühweintassen wurde hochgerechnet. Die Verwaltung ging seit der ersten Untersuchung davon aus, dass im Schnitt jeder Besucher 2,8 Becher Glühwein trinkt. 2017 summierte sich so die Zahl der Menschen, die Kontakt mit dem Markt hatten, auf 250 000. Wenn der Wert stimmt, waren im Schnitt täglich so viele Personen auf dem Marktplatz, wie beim Rekord-­Sommernachtsfest 2017 im dicht gedrängten Stadtpark.

Der Faktor wurde laut Silvia Wittmann, bis vor Kurzem noch Abteilungsleiterin des Stadtmarketings, auf 2,27 Tassen pro Besucher angepasst. Zusätzlich wurden an manchen Tagen stichprobenartig Besucher gezählt, die bestimmte Eingänge passierten. „Dazu wurde ein Korrekturfaktor von 4,79 ermittelt“, meint Wittmann. Durch komplexe Berechnungen ergebe sich eine Besucherzahl von 170 000 beim Weihnachtsmarkt 2018. Das sei wegen der vielen Regentage dennoch ein sehr guter Wert.

Steimann verteidigt Glühweintassen-Zählart

„Die Berechnung klingt lustig. Sie ist aber aussagekräftig und qualifiziert“, betont Dirk Steimann, Fachbereichsleiter Kultur und Touristik. Schließlich habe es keine Trennung gegeben, wer durch den Markt schlendert oder konsumiert. „Das ist wie in Bibliotheken, wo es auch zwei Zählarten gibt.“ Die einen schmökern vor Ort, die anderen nehmen Medien mit nach Hause.

Die Zahlen der Personen sind laut Leoni Friedrich vom Stadtmarketing aber nur ein Aspekt der Projektarbeit gewesen. „Es ging vorwiegend um Kundenzufriedenheit.“ Da habe sich die Weiterentwicklung gelohnt, ergänzt Wittmann. Beispiel Kinderprogramm: Bei der Erhebung 2015 lag der Wert nach Schulnotensystem bei 3,7. Heuer wurde eine 2,48 erzielt. „Wir haben etwa mit dem Lebkuchenhaus nachgesteuert.“ Seither seien tägliche Angebote für Kinder nicht mehr wetterabhängig gewesen. „Wir haben den Zugang zur Kinderwelt verändert und auch kleine Tannenbaum-­Stehtische aufgestellt.“

Beschallung wird angepasst

Verbessert hat sich auch die „Atmosphäre und Stimmung“ von 2,47 auf 2,01. Besonderheiten sind die große Weihnachtspyramide und die Krippe. „Wir haben auch einen guten Anteil an Kunsthandwerk, während es bei anderen Märkten, Beispiel Ruhrpott, nur noch Essen und Trinken gibt“, meint Steimann. Sich darauf auszuruhen, reiche nicht. Es sei ein großer Aufwand, handwerkliche Händler zu finden und zu halten.

Nachjustiert werden muss etwa bei der Beschallung. Ziel sei einheitliche statt unterschiedlicher Hintergrundmusik in den einzelnen Buden – „damit sie sich nicht in Kakofonie überlagert“, so Steimann. Friedrich fügt an, dass auch die Beschilderung überarbeitet wird.

Für Preis-Leistung bekam der Markt die Note 2,47 – minimal besser als 2015 (2,55). „Der Flammlachs ist ein Premiumprodukt“, sagt Wittmann. Dort habe es 2018 bereits einen neuen Anbieter gegeben, der „mehr für weniger Geld“ anbietet. Glühwein, Wurst und Crêpes lägen preislich in einem normalen Rahmen. An den Preisen könne die Stadt ohnehin nicht drehen. „Wir fordern aber gute Qualität, auch Herkunftsprotokolle, damit der Glühwein nicht im Schnäppchenmarkt eingekauft wird“, so Wittmann.

Die Arbeit der Studenten hatte letztlich auch ihren Preis: 1600 Euro. „Das ist deutlich weniger, als wenn wir ein Unternehmen beauftragt hätten“, erklärt Spoden. In drei Jahren soll erneut untersucht werden.

