Bilanz Gute Nachbarschaft im Fokus

Bühlertann / Rainer Richter

Wie bewerten Sie rückblickend Ihre erste Amtszeit? Haben Sie Ihre Wahlziele erreicht?

Michael Dambacher: Im Großen und Ganzen kann ich zufrieden auf die 2010 gesetzten Ziele zurückblicken. Vieles aus meinem damaligen Wahlprogramm konnte ich gemeinsam mit Gemeinderat und Bürgerschaft umsetzen.

So haben wir mit der Sanierung des Kindergartens Kunterbunt, dem Ausbau der Kleinkind- und Ganztagesbetreuung sowie der Errichtung unseres Bildungshauses unseren Betreuungs- und Schulstandort erhalten und stärken können. Auch konnten wir mit der Idee eines barrierefreien Mehrgenerationenhauses mit neuem Standort der Katholischen Sozialstation ein Angebot für unsere älteren Mitmenschen schaffen.

Auch wenn vor allem die erste Hälfte meiner Amtszeit sehr von einer Planungs- und Konzeptionsphase mit der Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes geprägt war, konnten wir durch die Aufnahme ins Landessanierungsprogramm im Ortskern Bühlertann schon erste sichtbare Zeichen setzen. Neben der Schaffung neuer Wohnbaugebiete war und ist die Reaktivierung brachliegender, innerörtlicher Flächen ein Hauptanliegen gewesen, das wir in Angriff genommen haben. Eine Überalterung im alten Ortskern konnte im Rahmen des Sanierungsprogramms durch den Zuzug junger Familien teilweise abgewendet werden. Die finanziellen Anreize für Bauwillige im Sanierungsgebiet zeigen Wirkung.

Ein wesentliches Ziel, die Ausweisung eines neuen Gewerbegebiets und damit die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsstellen in der Gemeinde, konnte ich leider nicht bis zum Ende der ersten Amtsperiode umsetzen. Das ärgert mich schon etwas.

Hat Sie das Wahlergebnis überrascht?

Dass meine Wiederwahl mangels Gegenkandidaten als sicher galt, davon ging ich im Vorfeld schon selbst aus. Von einigen musste ich aber hören, dass sie nicht zur Wahl gehen würden, da ohnehin alles klar sei. In den Wahlveranstaltungen habe ich dennoch gebeten, zur Wahl zu gehen, um mir damit zumindest eine Rückmeldung über die bisherige Amtszeit zu geben. Im Nachgang war ich schon sehr angenehm überrascht und habe ich mich sehr über das eindeutige Wahlergebnis von 98,23 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 44 Prozent gefreut.

Welche Projekte aus Ihrer ersten Amtsperiode müssen fortgeführt werden?

Die Planungen eines neuen Gewerbegebietes am westlichen Ortsrand von Bühlertann stehen kurz vor dem Abschluss. Grund­erwerb sowie die Erschließungsarbeiten werden als weitere Schritte folgen. Auch werden wir die Sanierung und Weiterentwicklung unseres Ortskernbereichs zum Beispiel durch die Verlegung der zentralen Bushaltestelle fortsetzen und versuchen derzeit, leerstehende Gebäude einer neuen Nutzung für Gewerbe und Wohnraum zuzuführen.

Der Ausbau eines flächendeckenden kommunalen Glasfasernetzes für superschnelles Internet wird fortgesetzt und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Technik im Jahr 2018 voraussichtlich komplett abgeschlossen werden. Mit der Einweihung der neuen Räumlichkeiten für den zweigruppigen Kleinkindbereich im Kindergarten Unterm Regenbogen schließen wir dann auch die 2017 begonnene Baumaßnahme ab.

Alles in allem gibt es noch zahlreiche Projekte, die wir in diesem Jahr zum Abschluss bringen wollen.

Was planen Sie, neu in Angriff zu nehmen?

Ein zentrales und dominierendes Thema der nächsten Amtszeit wird sicherlich neben der Schaffung einer zentralen Bushaltestelle im Ortszentrum der Neubau eines Gesundheitszentrums sein. Die Sicherstellung und Ergänzung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde ist ein klares Ziel, das wir erreichen müssen.

Im Zusammenhang mit einer Neuordnung des Ortskerns mit zusätzlichen Parkplätzen möchte ich zur Verbesserung der Nahversorgung auch einen regelmäßigen Wochenmarkt etablieren.

Auch verwaltungsintern werden wir uns im Hinblick auf die stetig wachsenden Anforderungen und Aufgaben verstärkt mit Fragen einer interkommunalen Zusammenarbeit beschäftigen müssen. Ob und wie in Zukunft die Verwaltungen im Hintergrund enger zusammenarbeiten können, ohne dass sich für die Bürgerschaft von außen her etwas ändert, sind Lösungen, die es gemeinsam mit der Nachbargemeinde Bühlerzell zu erarbeiten gilt.

Welchen großen Herausforderungen muss sich Bühlertann stellen?

Auch wenn es schon etwas abgedroschen klingen mag, aber die Folgen des demografischen und gesellschaftlichen Wandels gilt es abzumildern. Trotz einer großen Nachfrage an jungen Bauplatzinteressenten muss die Gemeinde Bühlertann Antworten finden, wie sie die Abwanderung von jungen Bürgern aufgrund mangelnder Arbeitsplätze vor Ort verhindern und das Umziehen älterer, pflegebedürftiger Mitbürger in ein Pflegeheim vermeiden kann. Hier werden wir künftig noch mehr Zeit investieren müssen, um Lösungswege zu finden und in Angriff nehmen zu können. Ein erster hilfreicher Schritt für unsere älteren Mitmenschen wäre sicherlich die Gründung eines Nachbarschaftshilfevereins, der ehrenamtlich Hilfestellung in verschiedenen Lebenssituationen bieten könnte, wie Einkäufe zu erledigen oder Fahrdienste zum Arzt anzubieten, um ein Leben zu Hause auch im hohen Alter noch zu ermöglichen. Hier bieten bereits andere Landkreiskommunen tolle Lösungen für ihre Mitmenschen an, die man vor Ort übernehmen könnte.

Worauf freuen Sie sich besonders?

Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir in den vergangenen acht Jahren viele Projekte umsetzen konnten und Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft allesamt an einem Strang gezogen haben. Wir haben stets in konstruktiv-kritischer Zusammenarbeit Strategien und Planungen entwickelt, die nunmehr langsam aber sicher Früchte tragen. Die erste Hälfte meiner Amtszeit war wie gesagt sehr von Grundsatzplanungen geprägt, daher freue ich mich jetzt vor allem darauf, diese Pläne weiterhin mit allen Beteiligten sukzessiv in die Tat umzusetzen. Vor allem die weiteren Planungen für das neue Ärztehaus werden spannend.

Ehe nun aber am 7. April meine zweite Amtszeit beginnt, freue ich mich jetzt erst einmal auf ein paar freie, gemeinsame Tage mit meiner Frau und meiner Tochter, die beide in den vergangenen Wochen und Monaten oft zurückstecken mussten.