Nahverkehr Gute Lösung für Untermünkheimer Eltern finden

Untermünkheim / Von Oliver Färber

Aktuell läuft es in Untermünkheim so: Eine Mutter oder ein Vater holt die Mädchen und Jungen, die mit dem Bus nach Hause müssen, vom Kindergarten ab und setzt sie ein paar Meter weiter in den Linienbus. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat entschieden, dass aus Haftungsgründen die Erzieherinnen die Schützlinge nur noch direkt an von Eltern Berechtigte aus ihrer Obhut geben dürfen. In der jüngsten Sitzung des Gremiums sollte eine Alternative gefunden werden. Doch die Amtsträger beschlossen den Beschluss zu vertagen.

Die Verwaltung hatte Lösungsvarianten ausgearbeitet, die Bürgermeister Christoph Maschke vorstellte. „Bis jetzt entstehen uns Kosten von 1200 bis 1400 Euro im Monat für den Bus. Aber darauf kommt’s mir nicht an.“ Eine Lösung wäre es, jemanden einzustellen, der die Kinder im Linienbus bis zu der Heimathaltestelle begleitet. Gerechnet wird in diesem Fall mit Lohnkosten von mindestens 450 Euro pro Monat. Dazu bräuchte es noch einen zweiten Helfer, der die Begleitung am Ende der Fahrt wieder abholt. Dafür werden weitere 400 Euro kalkuliert. Hinzu kommen Fahrtkosten von rund 130 Euro pro Monat.

Kommunaler Kleinbus

Lösung zwei: Ein Kleinbus der Kommune mit speziellen Sitzen fährt mit eigenem Personal die Kinder von Untermünkheim zu ihrer Heimathaltestelle, wo sie von Eltern oder Beauftragten abgeholt werden. 700 Euro pro Monat würden für Fahrzeug und Kraftstoff fällig, es entstünden Personalkosten von 400 bis 1700 Euro pro Monat. Sowohl in diesem als auch im ersten Fall könnte natürlich Ehrenamtliche die Aufgaben übernehmen. Das spare Kosten. Aber es gebe bei beiden Varianten noch ein Risiko: „Wir müssen erst einmal eine Person finden und auch an eine Vertretungskraft denken.“

Dieses Risiko fällt bei Variante drei weg, indem die Kommune einen Dienstleister dafür findet. 2100 Euro würde die Firma Röhler, die derzeit die Kinder im Linienbus befördert, dafür verlangen. Ein Taxi-Fahrdienst habe ein Angebot über 1400 Euro pro Monat vorgelegt. Dafür verkehre ein Kleinbus morgens und nachmittags je zweimal. So sei die Kapazität für die derzeit 16 Kinder geschaffen. „Wenn es mehr werden, muss er natürlich öfter fahren“, meinte Maschke. Dann könnte es 2100 Euro kosten. „Und es werden schnell mehr als 16 Kinder“, war sich Gemeinderätin Carolin Frank sicher.

Gemeinderat Claudius Reimer wollte wissen, wo denn der Unterschied sei, ob Kinder im Nahverkehrs- oder im Kleinbus befördert werden. „Sie sind angeschnallt und steigen nur dann an der Haltestelle aus, wenn sie auch dort wirklich abgeholt werden“, antwortete Maschke. „Mein Favorit ist der Dienstleister“, sagte Gemeinderat Peter Busch. Er sah es auch als sinnvoll an, Eltern mit einem Pauschalsatz an den Kosten zu beteiligen.

Gefahr für Nahverkehr

„Bedeutet das nicht schlechtere Busverbindungen für die Bürger, wenn die Kinder nicht mehr den Linienbus nehmen?“, fragte Gemeinderätin Beate Breitkreuz. Maschke erklärte, dass derzeit auch die Schulkinder die Verbindungen nutzten. „Aber ob eine Buslinie bleibt, kann einem niemand garantieren.“ Breitkreuz meinte: „Dann sollten wir das mit der Begleitperson im Bus probieren.“

Gemeinderat Siegfried Falk regte an, jetzt noch nicht zu entscheiden. „Wir haben nur drei Punkte, über die wir diskutieren“, meinte er. Auf jeden Fall müsse nochmals mit den Eltern geredet werden. Gemeinderat Thomas Unfried wünschte sich eine Mischkalkulation, beispielsweise wenn zwei Busse von einem Dienstleister und ein weiterer ehrenamtlich betrieben würden.

Keine Entscheidung mehr 2018

Maschke sagte, dass es in diesem Jahr keine Lösung mehr gebe, falls der Gemeinderat sich vertage. „Die Verwaltung kann es vorher nicht leisten, andere Möglichkeiten zu überprüfen.“ Nachdem Tobias Tersigni, der als Vertreter der Eltern die Sitzung besuchte, versicherte, dass man lieber eine durchdachte als eine schnelle Lösung wolle, setzte das Gremium auf eine Vertagung.

Verblüfft schauten einige Gremiumsmitglieder, als Maschke daraufhin forderte, einen Ausschuss zu bilden, der sich mit dem Thema beschäftige. „Wir können nicht nur Vorschläge machen, die hier dann vom Gremium zerpflückt werden“, so seine Begründung. Auch Eltern könnten dem Gremium angehören. Die Räte Carolin Frank, Oliver Otterbach, Matthias Poleschner und Bernd Wolf meldeten sich als Mitglieder. Bei einer Gegenstimme wurde beschlossen, das Thema zu vertagen.

Einen Aspekt erwähnte Maschke noch: „Wir müssen auch klarstellen, dass Eltern kein Anrecht auf die Beförderung haben.“ Es sei eine liebgewonnene Dienstleistung, die sich die Kommune rund 16 000 Euro im Jahr kosten lasse. „Aber teilweise diskutieren Eltern so, als hätten sie einen Anspruch darauf.“ Auch ihm sei die Entscheidung schwergefallen, dass das Kindergartenpersonal die Zöglinge nicht mehr zum Bus bringen dürfe.