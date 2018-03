Jahresbilanz Gute Entwicklung genommen

Gailenkirchen / swp

Auf eine gute Entwicklung hat der Männergesangverein Gailenkirchen jetzt bei seiner Hauptversammlung im Sonneck zurückgeblickt. Gesanglich und gesellschaftlich war offenbar alles im Lot, wie Vorsitzender Uli Keller festhielt. „Es passiert immer was“, freute er sich.

Keller gab einen kleinen Rückblick auf 2017 und bedankte sich für den Einsatz bei den Veranstaltungen wie Winterfeuer, Jahresfeier, Schlachtfest und Oktoberfest mit den Landfrauen. Ohne den Einsatz der Sänger und Sängersfrauen und all jener, die im Hintergrund mitgewirkt haben, gäbe es im Ort keine solchen Veranstaltungen, hielt er fest. Derzeit verfügt der Gesangverein „Eintracht“ über 37 aktive Sänger, wie auf der Homepage des Vereins zu lesen ist.

Schriftführer Fritz Thier gab einen Überblick über die Singstunden 2017. Die Besuchsquote lag wieder bei etwa 80 Prozent, „ein guter Wert“, merkte er an. Die probenfleißigsten Sänger erhielten eine Flasche Wein.

Kassierer Christoph Roll führte aus, dass der Verein finanziell auf gesunden Füßen stehe. Die Kassenprüfer bestätigten ihm eine gute Arbeit, sodass auch die Entlastung keine Probleme bereitete.

Bei den Neuwahlen zum Vorstand ging es um die gleichberechtigten Vorsitzenden Horst Stadel und Thomas Diehm, Kassierer Christoph Roll und Kassenprüfer Gerhard Leiser sowie Ausschussmitglied Sieghard Klemmer. Sie alle wurden einstimmig im Amt bestätigt. Nicht mehr dabei ist Wolfgang Mau, der nach acht Jahren aufhörte, und bei dem sich Uli Keller mit einem kleinen Geschenk bedankte. Neu im Ausschuss ist Matthias Schneider.

Ein wichtiger Punkt war auch die Gewinnung neuer aktiver Mitglieder. Dass es nicht einfach ist, neue Mitstreiter zu gewinnen, mussten auch die Gailenkirche­ner erfahren. Konkurrenz erwächst ihnen nicht zuletzt aus den vielseitigen Angeboten. Man war sich einig, dass es bei der Mitgliederwerbung nur über direkte und persönliche Kontakte geht.

Info Geprobt wird immer dienstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Dorfscheune in Gailenkirchen. Nächste Veranstaltung ist das Schlachtfest, am Samtag, 7. April, 11 Uhr, in der Dorfscheune Gailenkirchen.