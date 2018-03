Küche Gut gefüllte Gaumenschmeichler

Michelfeld / Beatrice Schnelle

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben am Palmsonntag in Michelfeld besonders hart: Um 14 Uhr gibt es im Adlerhaus keine einzige Maultasche und kein Rädle Kartoffelsalat mehr, dafür aber jede Menge lange Gesichter bei den vielen Feinschmeckern, die sich auf die angekündigte Dauer der Veranstaltung bis 17 Uhr verlassen hatten. Wie schlimm sich ein Verzicht nach womöglich tagelanger Vorfreude anfühlt, dürfte allgemein bekannt sein. Doch da hilft weder Heulen noch Zähneklappern: Zweitausend Stück der fleischig oder vegetarisch gefüllten Spezialität haben schon nach drei Stunden ihren Weg in die Bäuche und Einkaufsbeutel der frühen Vögel gefunden. Alle anderen müssen sich nun ein volles Jahr gedulden, bis die Landfrauen wieder auftischen.

Entzückter Gaumen

Dem oft geäußerten, enthusiastischen Lob, aus der Adlerhaus-Küche kämen die besten Maultaschen der Welt, soll an dieser Stelle nicht widersprochen werden. Ohne Poesie ist die Beschreibung ihres Wohlgeschmacks kaum möglich. Luftig, leicht und mit perfektem Biss schmeichelt die würzige Fleischfüllung dem entzückten Gaumen. Die vegetarische Variante: eine kräuterselige Komposition in zartschmelzendem Wow-Dur. Beide Sorten baden vergnügt in selbst gemachten Brühen aus Knochen und/oder haufenweise Gemüse. Um die Rezepturen wissen allein die Michelfelder Landfrauen – und, was die Fleischfüllung betrifft, auch der regionale Metzger, der sie nach ihren detaillierten Vorgaben zubereitet. Sein Name bleibt geheim.

Seit 18 Jahren laden die Vereinsdamen am Sonntag vor Ostern zum Maultaschenessen ein. Der kulinarische Durchbruch kam jedoch erst später. Anfangs hatten sich die Frauen nach jeweils mehreren Testessen das Brät unverändert aus den für am besten befundenen Metzgereien liefern lassen. 2006 blieb so viel Nudelteig übrig, dass die sparsamen Köchinnen ihn mit eilends selbst hergestelltem Material seinem Zweck zuführten. „Dabei ist uns aufgefallen, dass unsere Füllung den Leuten und uns selbst erheblich besser geschmeckt hat“, berichten sie. Seither gibt es das Brät stets nach Landfrauenart. Beim Metzger lassen sie arbeiten, weil sich die notwendigen 80 Kilogramm fertiger Masse ohne Profigerätschaften nur mühevoll mischen lassen.

Genau portioniert

Am Vortag des großen Essens werden im hübschen Häusle hinter dem Gasthof Adler ab 7 Uhr vorgefertigte Nudelteigrollen gefaltet, geschnitten, mit Eiweiß bepinselt, von den zuständigen „Bollensetzerinnen“ mit Füllung versehen und mit einem Teigdeckel verschlossen. Etwa zwölf Minuten „ziehen“ sie dann in 70 bis 80 Grad heißem Wasser ihrer Vollendung entgegen. Wichtig: „Kochen dürfen sie nicht, sonst platzen sie.“ Die Brätbollen werden peinlich genau portioniert, da die Maultaschen einen Stückpreis haben. 62 bis 65 Gramm muss ihr feines Innenleben wiegen, damit niemand für seine 1,20 Euro im Straßenverkauf und 1,40 Euro im Speiseraum weniger abkriegt als andere. Die vegetarischen Maultaschen entstehen, streng vom fleischlichen Bereich abgetrennt, im Obergeschoss des Gebäudes. Ihr Herz aus mehr als zehn Zutaten bereitet Mechthild Hammel in Eigenregie zu. „Nur“ 400 Stück werden gemacht, da sie bei der Kundschaft erfahrungsgemäß (aber völlig unverdient!) weniger beliebt sind. Unterstützung erhalten die Michelfelder Landfrauen von ihren Kolleginnen in Leoweiler: Diese beherrschen die schwierige Kunst, 50 Kilogramm festkochende Kartoffeln in einen himmlisch schlonzigen Salat zu verwandeln.

Die Maultaschen-Magierinnen sind über den reißenden Absatz ihrer Produkte natürlich sehr ­glücklich. Darum weisen sie am Sonntag mit strahlenden Gesichtern die Zuspätkommer ab, was denen in ihrer bitteren Enttäuschung wie der blanke Hohn vorkommen muss. Nächstes Jahr, darauf kann man wetten, werden sie zeitiger zum Genießertermin aufbrechen.