Fang den Hut Gut behütete Leidenschaft

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Europa hab ich durch“, sagt Martin Kuhn lässig. Amerika und Asien sind aber ebenso würdig vertreten in den sieben großen Holzbehältnissen an den Wänden des gemütlichen Einfamilienhauses in Rieden. Die ausrangierten Setzkästen aus der Haller Druckerei, für die der 54-jährige Maschinenbaumechaniker arbeitet, waren der Anfang seiner Sammelleidenschaft: „Als die Satztechnik modernisiert wurde, sollten sie weggeschmissen werden, und dafür fand ich sie zu schade.“ Heute, 28 Jahre später, hat die Zeit die Kästen mit den vielen kleinen Fächern wertvoll gemacht.

Die Kuhnschen Kästen werden von guter, alter Druckerschwärze geadelt. Der ewigen Ruhe im Abstellraum wollte er sie nicht überantworten. Es lag nahe, sie als Ausstellungsfläche zu nutzen, folglich musste etwas hinein. Und so kam Martin Kuhn auf den Fingerhut. Welchen Bezug hat er zu diesem nützlichen Hilfswerkzeug fleißiger Näherinnen? „Ich kann sticken“, gibt der drahtige Mann mit den kräftigen Händen zu Protokoll.

Es steckt halt einfach das Sammler-­Gen in ihm. Ganz früher mal habe er begonnen, sich eine Biergläser-Kollektion zuzulegen, doch die hätte zu viel Platz benötigt. In dieser Hinsicht wesentlich bescheidener geben sich seine mittlerweile 1304 Fingerhüte. Sie sind antiquarisch oder neu, und aus Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Silber, Zinn, Keramik, Porzellan, Stein, Glas, Holz, Horn, Stroh, Leder oder Kunststoff gefertigt. Ihre Hersteller haben die becher- oder ringförmigen Körper gegossen, gepresst, geschnitzt, getrieben, genäht und geflochten, dann ziseliert, gehämmert, emailliert, mit Intarsien geschmückt, bemalt, bedruckt oder mit einer der übrigen Kunsthandwerker-Techniken bearbeitet, die auf dieser Erde existieren. Kuhn besitzt Fingerhüte in jeder Preislage von „einsfuffzich bis dreistellig“. Nur ein goldener ist noch nicht dabei.

Seinem ersten Fingerhut begegnete Kuhn auf Lanzarote. Seither durchkämmt er jeden Ort, an dem er mit seiner Frau Urlaub macht, nach den kleinen Preziosen. „Überall muss man nach Fingerhüten suchen“, murrt die Gattin. „So lernst du eine Stadt besser kennen, als wenn wir nur die Sehenswürdigkeiten abklappern würden“, gibt ihr Ehemann zu bedenken. Die Fingerhüte sind für ihn gesammelte Momente des Lebens: „Immer wenn ich an den Setzkästen vorbeigehe und kurz reinschaue, denke ich zum Beispiel: Ja, das war in Mailand, da war es 24 Grad warm und es war wunderschön, oder: Bei diesem Skiurlaub in Tirol hatten wir super Schneeverhältnisse.“

Mit Handys und ganz allgemein mit der digitalen Welt hat es Kuhn gar nicht. Das ist vielleicht sogar das Bemerkenswerteste: Er ist einer der vermutlich äußerst seltenen Sammler, die sich niemals einer der unzähligen Sammlerbörsen im Internet bedienen. Seine Jagdreviere sind, neben den Ferienorten, Flohmärkte und Antiquitätenläden. In einem Fingerhutgeschäft in Barcelona hätte er mal gerne ein Vermögen ausgegeben. Für die Beute aus Übersee ist Sohn Oliver zuständig: Der Reisemonteur versorgt seinen Vater mit Fundstücken aus den entferntesten Ecken der Welt.

Geordnet sind sie in ihren Setzkästen nicht etwa nach Ländern oder Themen, sondern in der Reihenfolge, in der sie ihren Weg nach Rieden gefunden haben. So träumen in trauter Eintracht Meran neben Prag, Florenz neben Abu Dhabi, Kanada neben Schweden oder Tokio neben den Dolomiten. Aus früheren Jahren des Haller Haushaltswarengeschäfts Kachel stammt eine Keramikserie mit Pinguinen. Ein wenig weiter beobachten Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin und John Wayne die gute Stube der Kuhns. Berge, Schiffe, Schlösser, Elefanten: Alles passt auf einen Fingerhut.

Das erklärte Lieblingsstück des Hausherrn, um das ihn mancher Sammler beneiden wird, muss man mit der Lupe bestaunen: Den streichholzkopfkleinen Winzling aus Elfenbein hat er auf dem neun Laufkilometer langen, „grenzüberschreitenden Flohmarkt“ in Konstanz entdeckt. Das Ende seiner Suche wird, wenn überhaupt, von der Anzahl der restlichen Setzkästen markiert, die im Keller auf ihren Auftritt lauern. Drei Stück mit 600 Fächern sind noch übrig.

Im 19. Jahrhundert avancierten die Fingerhüte zum Accessoire für die feine Dame, die sich damit beim Handarbeitskränzchen schmückte — je kostbarer, um so besser. Seit dieser Zeit gibt es in Großbritannien auch zu jedem wichtigen Ereignis am jeweiligen Königshof sogenannte Memorabilia-Fingerhüte. Der zur Hochzeit von Diana und Charles aufgelegte Silberfingerhut ist unter Sammlern bereits einige Hundert Euro wert.

Info Alles über die nützlichen Nähutensilien erfährt man im weltweit einzigen Fingerhutmuseum. Es liegt in Creglingen zwischen Bad Mergentheim und Rothenburg ob der Tauber.