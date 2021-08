Grundschullehrerin Bärbel Kocher geht nach 42 Jahren in Ruhestand

Lehrerin Bärbel Kocher hat in der Haller Schule am Langen Graben 42 Jahre lang unzähligen Kindern schreiben und rechnen beigebracht. Als Kind hat sie selbst noch prügelnde Pädagogen kennengelernt, in ihrem letzten Berufsjahr hat sie noch Erstklässlern aus Syrien, China, Irak und Spanien die deutsche Sprache nahegebracht. Jetzt ist sie im Ruhestand. Von Tobias Würth