Kommunen Grundschulentwicklung hat Vorrang

Rosengarten / Beatrice Schnelle

Rosengarten habe im Landkreis ein positives Image und könne einen soliden Finanzhaushalt vorlegen: Beim Bürgerforum im Rathaus Uttenhofen präsentiert Jürgen König vor einem vollbesetzten Saal die Arbeit einer Gemeindeverwaltung, die ihre Hausaufgaben erledigt. Der Termin der Versammlung fällt auf ein ganz besonderes Datum: Am 16. April 1988, also exakt 30 Jahre zuvor, fand die Amtseinsetzung des damals mit 26 Jahren jüngsten Bürgermeisters im Landkreis statt. Heute ist König der dienstälteste Rathauschef im Kreis.

Zahlreiche Großprojekte

„Große Politik wird auf EU-, Bundes und Landesebene gemacht, doch wir in den Kommunen setzten sie um und müssen sie leider oft auch bezahlen“, sagt König, unter anderem mit Blick auf die Kosten der Kinderbetreuung, in die auch seine Gemeinde jährlich erhebliche Summen investiert. Interkommunale Kooperationen werden aus seiner Sicht künftig immer mehr an Bedeutung gewinnen. An die 20 Großprojekte, von der Rathauserweiterung über die neue Feuerwehrzentrale bis zur Erweiterung von Kita und Grundschule, hat die Verwaltung in den vergangenen Jahren realisiert. Mit innerörtlicher Wohnbebauung und einem großen Neubaugebiet in Uttenhofen wurde in den letzten fünf Jahren Wohnraum für etwa 200 Menschen geschaffen. Fünf Millionen Euro investierte Rosengarten allein 2013 in das Partnerprojekt Kläranlage, deren Reichweite König so dokumentiert: „Wenn Sie im McDonalds in Michelfeld die Toilettenspülung drücken, kommt das bei uns in Rieden an.“ Perspektivisch sollen die fünf Kläranlagen auf Rosengartener Gemarkung bis 2030 in einer großen Anlage zusammengefasst werden.

Im laufenden Jahr steht das Entwicklungskonzept für die Grundschule auf der To-Do-Liste ganz oben. Ebenso ist die Erstellung eines Gebäude-Leerstandskatasters vorgesehen. Die sich daraus ergebenden Tendenzen sollen in weitere Bebauungsplanungen einfließen.

Laut Gemeindeentwicklungskonzept sind in den Ortsteilen Raibach, Sanzenbach und Tullau keine neuen Bauflächen auf der grünen Wiese vorgesehen. In Rieden und Westheim stehen die Erschließung eines neuen Wohngebiets auf den Langäckern und die Erweiterung des Wohngebiets Schönbühl an. „Riesige Baulücken“ macht König in Uttenhofen aus. Diese Ortslagen zu aktiveren, koste allerdings sehr viel Zeit, wie das Projekt an der Sigismundkapelle gezeigt habe: 25 Jahre habe die Gemeinde dort auf die Errichtung eines Mehrfamilien- und eines Doppelhauses hinarbeiten müssen.

Restflächen sind reserviert

Neue Gewerbeflächen würden mit Rücksicht auf den nahen Gewerbepark Schwäbisch Hall-West nicht mehr ausgewiesen. Restflächen seien für bereits ansässige Firmen und solche Unternehmen reserviert, die zur Grundversorgung der Einwohner beitragen könnten. Die gute Grundversorgung zu halten, sei enorm wichtig für die Gemeinde und auch Sache der Bürger: „Wenn ihr hier nicht einkauft, dürft ihr euch nicht wundern, wenn das eine oder andere Geschäft irgendwann weg ist“, mahnt König.

Für die Zukunft des alten Ladenzentrums in Westheim, in dem derzeit eine Kinderbücherei und das Jugendhaus untergebracht sind, stellt König die Einrichtung einer Arztpraxis in Aussicht. Die grundsätzliche Nutzung des Neubaus, der in den nächsten Jahren auf der Fläche entstehen soll, werde unter Einbeziehung der Bürger im Lauf des nächsten Jahres geplant.

Als Projekte für die nahe Zukunft nennt König die Errichtung der bereits im Planungsstadium befindlichen Ballsporthalle, die Modernisierung von Rosengartenhalle und Dorfgemeinschaftshaus, städtebauliche Erneuerungen in Westheim und Sanzenbach, die digitale Aufrüstung der Verwaltung und nicht zuletzt die lückenlose Glasfaserverkabelung für alle Haushalte der Gemeinde. Elektroautos sollen in absehbarer Zeit eine Ladestation beim Rathaus vorfinden.