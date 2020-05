Nur dreieinhalb Jahre nach der Einweihung des für mehrere Millionen Euro sanierten und erweiterten Schulgebäudes rücken bald wieder Bauarbeiter an. Im Sommer steigt die Temperatur im Lehrerzimmer schon morgens um 7.30 Uhr auf über 30 Grad an. „Das Lehrerzimmer ist uns nicht so wichtig“, sagt...