Wohnen in Fichtenberg Grüne Idylle wiegt das Pendeln nach Stuttgart auf

Fichtenberg / Brigitte Hofmann

Der Fichtenberger Stephan Widmann arbeitet als Polizeisprecher im Polizeipräsidiums Stuttgart. Sein langer Weg zur Arbeit ist stressig und belastend, doch damit findet er sich ab.

An Tagen mit Frühschicht verlässt Stephan Widmann morgens um 5 Uhr das Haus. Die 60 Kilometer von Fichtenberg zu seinem Arbeitsplatz in der Hahnemannstraße 1 in Stuttgart legt er per Fuß, Regionalbahn und Stadtbahn oder gelegentlich im Auto zurück. Wenn alles gut geht, und nicht Zugausfälle, Verspätungen oder Staus auf den Straßen die Fahrtzeit verlängern, dann kommt er gegen 6.15 Uhr im Büro an. Weil Zugverbindungen ab Fichtenberg gestrichen wurden, ist er an Tagen mit Spätschicht noch länger unterwegs und abends erst gegen 19.30 Uhr zurück. „Da bleibt viel Zeit auf der Strecke“, bedauert er.

Zieht zurück in die Heimat

Doch für seinen Beruf als Polizeihauptkommissar in der Funktion eines Polizeisprechers nimmt er das in Kauf. Sein Arbeitsplatz ist die Pressestelle. Er hat Spaß an seinem Job und mag das berufliche Umfeld im Polizeipräsidium Stuttgart. Den Wechsel an eine andere Dienststelle hat er deshalb nie ernstlich in Betracht gezogen. Einige Jahre hatte er sogar in Stuttgart gelebt und sich auch wohlgefühlt, doch sein Heimatort holte ihn zurück.

Der 50-jährige wuchs in der Stöckenhofer Sägemühle und später im Fichtenberger Ortskern auf. In Gaildorf baute er sein Abitur, ehe ihn der Weg zur Polizeischule in Biberach und später zum Studium nach Villingen-Schwenningen führte. Im Musikverein blies er die Trompete, heute bleibt ihm für Hobbys kaum Zeit. Seine Leidenschaft ist Holz machen für den Kamin im Wohnzimmer. „Lieber Grillen und Spielen im Wald als ein Besuch im Vergnügungspark“, bekennt der dreifache Familienvater.

Die Werte von Wald und Natur will er auch seinen Kindern vermitteln. Dass Termine unter der Woche meist an seiner Frau Katja hängenbleiben, ist den Dienstplänen geschuldet. Auch sie ist in Fichtenberg aufgewachsen, weshalb der Wohnort fast zwangsläufig erste Wahl ist. Beide kennen und schätzen den Erholungswert des Schwäbischen Waldes.

Landflucht soll gestoppt werden

Der Trend, dass die Menschen dem ländlichen Raum den Rücken kehren und in die Städte ziehen, sei nicht gestoppt, lasse aber nach, heißt es in den Medien. Für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen und den ländlichen Raum attraktiver zu machen, haben sich gleich zwei Ministerien auf die Fahnen geschrieben. Ob die ländlichen Regionen tatsächlich ein Comeback erleben? Wo die Städte doch die meisten Arbeitsplätze bieten. Allerdings explodieren dort die Mieten, was den Umkehrschluss befeuern könnte. Statistische Zahlen der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2017 besagen, dass täglich rund 240.000 Beschäftige aus dem Umland in die Landeshauptstadt pendeln. Stephan Widmann ist einer von ihnen.

Zwieträchtige Themen und gute Menschen

Im Gegensatz zum einträchtigen Familienleben zuhause, muss sich der Polizeisprecher an seinem Arbeitsplatz meist mit zwieträchtigen Themen auseinandersetzen. Anfragen zu Einbrüchen, Unfallzahlen oder zur Dieselproblematik laufen ein und Pressemeldungen müssen raus. In Großeinsätze wie Demonstrationen ist er eingebunden, um vor Ort die Presse zu betreuen. Das Interessante am Polizeiberuf sei für ihn, sagt Stephan Widmann, es mit Menschen und gern auch mit guten, zu tun zu haben. Zwar sei die Pendelei belastend, weit mehr aber wiege die Freude an seiner Arbeit und parallel dazu ein Leben in grüner Idylle.