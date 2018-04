Jubiläum Großes Fest mit Partnern aus Koloman

Bühlerzell / Sigrid Bauer

Kürzlich hat sich die Gruppe zur Planung des 40. Geburtstags der Gemeindepartnerschaft mit dem österreichischen St. Koloman, der am 23. und 24. Juni in Bühlerzell gefeiert wird, getroffen. Mitglieder sind Bürgermeister Thomas Botscheck, Martin Kohnle vom Männergesangverein, Erwin Funk vom Heimatverein, Gemeinderat und Feuerwehrehrenkommandant Georg Schreckenhöfer und selbstverständlich Altbürgermeister Franz Rechtenbacher, der enge Verbindungen nach St. Koloman hat. Mit Details zum Programm hält sich Botschek noch zurück. „Wir planen zusammen mit St. Koloman eine Broschüre zum Festwochenende“, lässt er durchblicken. Der offizielle Festakt mit Ansprachen und Ehrungen ist für den Samstagabend vorgesehen.

Klar ist, dass der Männergesangverein Frohsinn Bühlerzell einen großen Part übernimmt. „Wir sorgen für die Bewirtung. Bei schönem Wetter feiern wir auf der Wiese vor der Halle, bei schlechtem Wetter in der Halle. „Je nachdem, wie viele Helfer uns unterstützen, beteiligt sich unser Chor auch am Programm“, stellt der Vorsitzende Martin Kohnle in Aussicht.

Das nächste Treffen des Organisationsteams ist am 20. April. „Danach gibt es weitere Informationen“, so der Bühlerzeller Bürgermeister. „Ich will im Mai selber mal nach St. Koloman fahren. Da lässt sich das Jubiläum am besten mit unseren Partnern absprechen“, kündigt er an.