Gutachten Große Schäden am Spitalbach

Große Schäden am Spitalbach

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Tiefe Rillen im verdrückten und dutzendfach geflickten Asphalt zeichneten jahrelang das Bild des Haller Spitalbachs. Grund waren die tonnenschweren Linienbusse, die sich dort durchschlängelten. Das sollte sich mit der großen Sanierung 2012 ändern. Dafür hatte die Stadt eine speziell für Hall ausgetüftelte Lösung angekündigt: Die von Bussen besonders beanspruchte Fläche sollte in drei mal drei Meter große Quadrate aufgeteilt werden, die jeweils separat in ein starkes Metallraster eingelassen sind. „Die stabilen Halterungen der Metallraster sorgen dafür, dass die darin eingebetteten Steine keinerlei Möglichkeit zur Verformung haben“, hieß es dazu in einer städtischen Sitzungsvorlage.

Das Projekt wurde nach sehr knapper Mehrheit im Rat umgesetzt (siehe Info). Die Metallraster erhielten noch einen sichtbaren, drei Zentimeter breiten Edelstahlabschluss, der zwischen dem Betonpflaster innen und dem Natursteinpflaster außen die markante Optik des Spitalbachs bildet.

Zur Eröffnung im November 2012 hatte Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim aufgrund der Kritik der Händler an den monatelangen Hürden für Passanten verkündet: „Für die nächsten 25 bis 30 Jahre gibt es aber keine Beeinträchtigung hier.“

Gutachter prüft Schäden

Ganz so lange hat es nicht gedauert, bis die ersten Schäden wieder sichtbar waren. An etlichen Stellen ist das Betonpflaster zerdrückt, zum Teil auch gesprengt worden, worüber diese Zeitung bereits im Frühjahr 2018 berichtet hat.

Die Stadt hatte damals ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Ursache der Schäden zu klären und auch zu erfahren, wer verantwortlich ist. Denn der Schaden war vor Ablauf der Gewährleistungsfrist aufgefallen und den beteiligten Unternehmen rechtzeitig gemeldet worden, so Holger Göttler, der seit 2018 den städtischen Fachbereich Planen und Bauen leitet.

Lange habe der Fachbereich auf ein Ergebnis gewartet. Mittlerweile liege eine Vorabversion des Gutachtens vor, wie Göttler auf Nachfrage mitteilt. Aus dieser könne er aber nicht zitieren. Er nennt auch keine Schuldigen, da noch Gespräche mit den Betroffenen geführt werden müssten. Das Problem liege, nur so viel könne er sagen, beim Unterbau.

Offenkundig für jeden Passanten zu sehen, ist, dass das Pflaster nicht flächig zerdrückt ist, sondern eher im Bereich der Metallträger auffällt – und das auf der kompletten Länge des Spitalbachs. „Der Sanierungsumfang könnte groß werden“, vermutet der städtische Fachbereichsleiter. Die Kosten wolle sicher „niemand freiwillig tragen“. Daher könne es auch zu einem Rechtsstreit kommen. „Das ist keine Baustelle, um die wir uns reißen.“

Auftraggeber und für die Wartung verantwortlich ist die Stadt. Gebaut wurde vom Satteldorfer Unternehmen Leonhard Weiss. Die Pläne stammen vom Statikbüro Hartmut Baumann sowie dem Ingenieurbüro Mörgenthaler aus Öhringen.

Baumann, der als Fraktionssprecher der Freien Wählervereinigung in der lokalen Politik mitmischt, sieht bei den nun aufgetretenen Schäden keinerlei Schuld an der Stahlkonstruktion, die er einst ins Spiel brachte. „Da können Sie eine Wasserwaage drauflegen. Die Konstruktion liegt kerzengerade.“ Dass Spurrillen entstehen, sei ihm klar gewesen. Den Effekt sehe man auch auf der Autobahn, die regelmäßig gerichtet werde. Das sei keine Reparatur, sondern eine Wartung. „Die von uns geplante Konstruktion hilft gegen Horizontalkräfte, die entstehen, wenn der Bus bremst und dabei die Steine nach vorne schiebt.“ Die Träger fingen diese Kräfte auf. In diesem Punkt sei nichts zu bemängeln. Der Statiker sieht eher das Problem beim Material. „Steine mit dem Omnibus kaputt fahren, das geht eigentlich nicht.“ Dass es doch geht, zeigt der Spitalbach.

Es gab alternative Ideen

Göttler will die Aussagen Baumanns nicht kommentieren, da bis zum Abschluss des Gutachtens keine Rückschlüsse auf die Fehlerquelle entstehen sollten.

Schon 2012 hatten Gemeinderäte das Vorhaben infrage gestellt und gefordert, auch andere Verfahren zu prüfen. Martin Lindner (CDU) wollte beispielsweise die Busspur regulär asphaltieren lassen. Thomas Kistinger vom Büro Mörgenthaler sagte: „Das Beste wäre, die Busspur wie eine Flugbahn zu betonieren – aber Sie wollen sicher keine Betonpiste quer durch die Innenstadt.“