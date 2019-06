Themen in diesem Artikel Stuttgarter Straße

Bis die Graffiti entfernt werden, dauert es wohl noch eine Weile. Langfristig soll die Wand doch zuwachsen.

„Haltung statt Herkunft! No Nazis“ und „Support Sea-Watch! #safepassage“ steht auf zwei Graffitis an der großen Betonwand, die den Hang an der Stuttgarter Straße (B19) in Schwäbisch Hall stützt. Beide Schriftzüge werden wohl vorerst stehen bleiben. „Mit dem Abschluss der Bauarbeiten wird eine Endreinigung vorgenommen, bei der dann auch die Graffiti entfernt werden.“, teilte der persönliche Referent des Oberbürgermeisters, Patrick Domberg, mit.

Langfristig werde sich das Problem von selbst lösen, so Domberg weiter: Denn die Wand soll begrünt werden. Ursprünglich hieß es, das sei nicht möglich: Die Wand müsse frei bleiben, damit Schäden sichtbar sind (Wir werden weiter berichten).

Graffiti Stuttgarter Straße „Support Sea Watch“: Neues Graffito auf der Weilertunnel-Wand in Schwäbisch Hall Ein neues Graffito ziert die Spritzbetonwand an der Stuttgarter Straße. Es ist das zweite auf der hohen grauen Fläche.

Altes Graffito: Ermittlungen eingestellt

Der zweite Schriftzug (“Support Sea-Watch“) wurde erst vor kurzem auf die Wand gemalt. Der Schriftzug „Haltung statt Herkunft“ prangt dort schon seit August vergangenes Jahr. Die Stadt Schwäbisch Hall hatte deswegen Anzeige erstattet. Doch die Ermittlungen sind eingestellt. Das teilte Harald Freyer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Heilbronn in der Zweigstelle Schwäbisch Hall, teilte mit: „Es konnte kein Täter ermittelt werden.“ Nach den Einschätzungen der Polizei habe der Sachschaden dieses Graffito eine Höhe von 50.000 Euro. Ob die Stadt wegen des Sea-Watch-Graffito Anzeige erstattet, werde noch geprüft, teilte Domberg mit. Die Stadtverwaltung weise darauf hin, dass es sich bei „Graffiti an dieser Stelle um Sachbeschädigung handelt, die zudem mit einem erheblichen Verletzungsrisiko verbunden ist.“

