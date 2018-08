Gleitschirmfliegerin in Schwäbisch Hall schwer verletzt

Winböe am Einkorn

Schwäbisch Hall / pol

Schwer verletzt wurde am Samstag um 14.55 Uhr eine 59-Jährige Gleitschirmfliegerin am Einkorn in Schwäbisch Hall, teilt die Polizei mit. Wegen einer starken Windböe verlor sie nach dem Start vom Einkorn die Kontrolle über ihren Gleitschirm.

In der Folge prallte sie mit hoher Geschwindigkeit gegen den steilen Hang und verletzte sich hierbei schwer. Nach einer schwierigen Bergung der Frau wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.