Nahverkehr Gibt es bald Bewegung für die Hohenlohebahn?

Schwäbisch Hall / Monika Everling

Fast das gesamte Schienennetz in Baden-Württemberg soll bis zum Jahr 2025 elektrifiziert werden. Das ist der ehrgeizige Plan, den der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann jüngst veröffentlichte. Im Konzept wird auch die Strecke von Öhringen-Cappel bis Schwäbisch Hall-Hessental genannt. Hohenloher Politiker und Verkehrsplaner haben sich schon lange gewünscht, dass die Linie eine Oberleitung bekommt. Denn diese ist zum Beispiel Voraussetzung dafür, dass die Stadtbahn von Heilbronn bis Hall oder Crailsheim verlängert werden könnte oder dass Haltepunkte wie Kupfer oder Sulzdorf reaktiviert werden könnten.

Tunnel sind nicht hoch genug

Aber ist die Umsetzung bis zum Jahr 2025 realisierbar? Schließlich hat eine Machbarkeitsstudie vor fünf Jahren ergeben, dass die Höhe der vier größeren Tunnel bei Schwäbisch Hall nicht ausreicht, um darin Oberleitungen anzubringen. Man müsste die Gleise tieferlegen. Das ist aber nicht zulässig. Das Ministerium schreibt auf Nachfrage: „Die Strecke ist in den Schritt 2 des Konzepts eingestuft. Für diese Strecken gibt es noch keine konkreten Planungen. Die Tunnelproblematik wird im Rahmen der Planungen zu lösen sein.“

Dieter Albrecht vom Kreisverkehr, dem Nahverkehrsverbund des Landkreises Schwäbisch Hall, nennt eine Möglichkeit: Wenn man nur ein Gleis durch die Tunnel führen würde, könnte man es in der Mitte des Tunnels verlegen, und dort würde die Höhe wohl ausreichen. Das würde allerdings die Leistungsfähigkeit der Strecke reduzieren. Wichtig wäre dann, anderswo genügend Ausweichstellen zu haben.

Albrecht schreibt weiter: „Zu erwarten ist, dass mit einer Elektrifizierung auch mehr Güterzüge über die Hohenlohebahn geführt werden, zumindest als Ausweichstrecke. Und es wird dann sicher neue Überlegungen zu einer S-Bahn-Verlängerung geben. Damit ist man dann allerdings schnell wieder an der Kapa­zitätsgrenze für eine einspurige Strecke.“ Er setzt größere Hoffnungen in Hybridzüge: „Batterie-Hybridzüge sind erst in der Erprobung, aber sicher vor 2025 verfügbar.“

Das Land allerdings befürwortet den durchgängigen Fahrdraht, damit die Standardloks flexibler eingesetzt werden und leichter Umleitungen eingerichtet werden können, wenn auf einer anderen Strecke Probleme auftauchen.

Landrat Gerhard Bauer erhofft sich von einer Elektrifizierung der Hohenlohebahn eine Stärkung für den Wirtschaftsstandort Schwäbisch Hall und die Region Heilbronn-Franken, weil dann mehr Güterverkehr möglich wäre. Halls Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim ist anderer Ansicht: „Ich sehe keine direkten Vorteile für die Wirtschaftskraft, da in Schwäbisch Hall kein Güterumschlag stattfindet.“

Beide Politiker hoffen aber für den Personenverkehr auf bessere Anbindung an den Fernverkehr. Pelgrim meint: „Der Lückenschluss hätte längst realisiert werden sollen. Vielleicht führt die Entwicklung dazu, dass die historische Ost-West-Verbindung zwischen Paris und Prag wiederbelebt wird. Der Verkehrsknoten Bahnhof Hessental könnte gestärkt werden.“

Bund und Land sollen zahlen

Und wie soll das alles finanziert werden? Das Landes-Verkehrsministerium schreibt: „Es ist Aufgabe des Bundes, für Ausbaumaßnahmen seiner Infrastruktur zu sorgen. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung setzt dafür ein positives Signal.“ Landrat Bauer schreibt: „Ich hoffe, dass das Land mit seinen Forderungen beim Bund durchkommt. Ich gehe davon aus, dass der Bund und das Land diese vollständig übernehmen.“ Auch Pelgrim verweist auf den Bund.