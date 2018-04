Schwäbisch Hall / ---

In der Hebammen-Praxis in der Gelbinger Gasse 11 wird am Samstag, 21. April, 9 bis 17 Uhr, ein sogenannter Spielraum-Tag. Dieser richtet sich an Kinder von fünf Monaten bis fünf Jahren in Begleitung. Jeder könne kommen, wann er möchte. Es werde eine Gebühr erhoben. Es soll einen Kleinkindbereich geben – bis circa zwei Jahre. Ein Spielkasten, der mit Mehl, Bohnen, Sand, Filz gefüllt ist, kann von Kindern ab zwei Jahren benutzt werden. Weitere Infos unter www.einschönerort.de