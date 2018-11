Sparen Gezieltes Angebot

Schwäbisch Hall / pm

Mit 43 Euro in sechseinhalb Jahren 7000 Euro sparen: Das können Jugendliche bis 22 Jahre jetzt über einen neuen Tarif bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Das neue Angebot beinhaltet einmalig einen Junge-Leute-Bonus von 100 Euro, außerdem entfällt in einer Tarifvariante das sonst fällige Jahresentgelt in Höhe von zwölf Euro. Nach der Zuteilung des Vertrags erhöht ein Zinsplus von 0,15 Prozentpunkten die Verzinsung des Guthabens auf 0,25 Prozent. Bei einer Bausparsumme von 12 000 Euro kommt durch eigene Einzahlungen von 43 Euro monatlich, Geld vom Arbeitgeber und staatliche Förderung nach etwa sechseinhalb Jahren ein Bausparguthaben von rund 7000 Euro zusammen.