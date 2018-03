Ausstellung Gewichtige Kunst voller Wucht und Verletzlichkeit

HFM-Leiter Armin Panter hält eine Fotoübermalung in die Höhe, auf der das Wort „Vorwärtstasten“ steht. Es taucht immer wieder in Biers Werk auf. Links steht Gabi Welters, rechts Michael Klenk. © Foto: Hans Kumpf

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Wie vom Himmel herabgefallen wirkt Wolfgang Biers „Kopf offen mit Keil“ – mitten auf der Haller Henkersbrücke. Tonnenschwere und kantige Kunst aus rostigem Eisen. Das ruft Reaktionen hervor. Und zwar nicht immer positive – davon erzählt auch Halls Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim, als er am Samstag bei der Eröffnung zur Doppelausstellung „Das Innen bestimmt das Außen. Wolfgang Bier – retrospektiv“ in der Galerie am Markt die vielen Gäste begrüßt.

In sozialen Netzwerken wird das „Ding“ auf der Brücke lebhaft kommentiert, es wird verteufelt und verteidigt. Es regt zur Debatte an, zum Nachdenken – ein Zeichen für Qualität. Auch an anderen Stellen in der Stadt sind Bier-Werke platziert worden. „Sie wirken archaisch und sind zugleich zeitlos“, sagt Pelgrim. Und sie lenken den Blick zum Kunstverein und zum Hällisch-Fränkischen Museum, wo es nun 20 Jahre nach dem Tod des Künstlers, der viele Jahre in Fichtenau-Gunzach und später in Hall lebte, einen eindrucksvollen Einblick in das Œvre gibt.

Und die Ausstellung zeigt: Wolfgang Bier ist viel mehr, als seine massigen Eisen-Objekte, die von der Gewalt und deren Auswirkungen erzählen, von Aggression und Angst, von Wehrhaftigkeit und Schutzlosigkeit. In seiner späteren Schaffensphase arbeitete Bier auch mit „leichteren“ Materialien wie etwa Papier. „Als er sich nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte fühlte, veränderte sich seine Arbeit“, erzählt Michael Klenk. In der Galerie am Markt sind beispielsweise düstere Tuschezeichnungen zu sehen. Eine Zeichnung mit roter Tusche, entstanden unmittelbar nachdem Bier seine Lungenkrebsdiagnose erhalten hatte, erinnert an die Figur eines Gekreuzigten. Die Lungenflügel scheinen aus dem Körper herausgerissen – ein erschütterndes Zeugnis von Verletzlichkeit und Schmerz.

Auch in der großformatigen „Schädelscheibe“ von 1996, die im HFM zu sehen ist, hat das bearbeitete Leder Risse, Kerben, Löcher – ein Landschaftsrelief des Lebens. In seinen besonderen Papierschnitten hat sich Bier mit dem Skalpell in dicke Papierschichten hineingearbeitet. Er kombinierte Materialien wie Metalle, Steine oder Drähte – und Schläuche. „Er kannte sie von seinen Klinikaufenthalten“, weiß Klenk. Und es scheint, als ob er seine Hilflosigkeit in der Kunst zu bändigen versuchte.

Klenk war noch Kunststudent, als er Wolfgang Bier beim Hohenloher Kunstverein kennenlernte. Im April 1997 gründeten sie gemeinsam mit weiteren Mitstreitern, wie etwa dem damaligen Haller Goethe-Instituts-Chef Wolfgang Schwarzkopf, den Haller Kunstverein. Bier war Gründungsvorsitzender und der Motor des Vereins. Doch ein Jahr später starb er. „Ein großer Schock“, sagt Schwarzkopf bei der Vernissage im HFM. Er gehört genauso zum Kuratoren-Team wie Klenk, HFM-Leiter Armin Panter sowie Biers Witwe Gabi Welters.

So groß die Bestürzung über Biers Tod war, für den Verein sei es kein lähmender Einschnitt gewesen: „Sein Engagement und sein Wille hatte sich auf die Mitglieder übertragen“, erklärt Schwarzkopf. Bier hat seine Mitmenschen mit seiner künstlerischen Souveränität, seiner kunstgeschichtlichen Bildung – er war auch Professor an der Fachhochschule Aachen –, seiner feinen Art und seinem Humor beeindruckt. Am 2. Februar wäre Wolfgang Bier 75 Jahre alt geworden.