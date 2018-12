Kultureller Austausch Gewerbliche Schule: Internationaler Besuch

Im April geht es nach Épinal

Die Gewerbliche Schule in Schwäbisch Hall ist derzeit an zwei „Erasmus+“-Programmen beteiligt: Maths Matters und MOST (Bridges Between Openness, Respect and Identity). Vom 31. September bis zum 2. Oktober waren die Lehrer aus Schwäbisch Hall im Rahmen des MOST-Programms zu einem Expertenaustausch in Orestiada, Griechenland. Schwerpunkt war der interkulturelle Austausch zum Thema „Umgang mit Migration und Migranten“. Die Schüler der Gewerblichen Schule waren im Austausch in Potenza, Italien, und werden im April 2019 nach Épinal reisen. sasch