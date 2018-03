Bausparkasse Geschäftsmodell ohne Papier

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Der Marktanteil von Schwäbisch Hall beim Bausparen liege bei 30,9 Prozent. Das Baufinanzierungsgeschäft sei um 700 Millionen Euro (5 Prozent) gewachsen. Das Neugeschäftsvolumen betrage insgesamt etwa 14,6 Milliarden Euro. Der Gewinn falle erheblich höher aus als im Vorjahr. Das Vorsteuerergebnis 2016 hatte 158 Millionen Euro betragen, für 2017 ist von 300 Millionen Euro die Rede. Die Zahlen für 2017 hat Schwäbisch Hall noch nicht vorgelegt, doch in einem Interview mit der Börsenzeitung sprach Vorstandsvorsitzender Reinhard Klein unlängst über das zurückliegende Geschäftsjahr.

Für das aktuelle Jahr rechnet Reinhard Klein mit einem moderaten Wachstum. Der Baufinanzierungsmarkt könnte stabil bleiben. Hinsichtlich des Bausparens geht die Bausparkasse davon aus, dass sich der Markt erholt. Kunden würden für das Thema Zinssicherung wieder sensibler. Ziel sei nicht schiere Größe, sondern „ein profitabler Marktanteil von 30 Prozent plus“.

Kooperation mit Konkurrenz

Schon vor Jahrzehnten hat die Bausparkasse in eine eigene Software investiert. Trotz Anpassungen und Erweiterungen gilt diese als überaltert. Schwäbisch Hall hat sich dazu entschlossen, sich grundsätzlich neu auszurichten. In die Informationstechnologie investiert die Schwäbisch Hall einen dreistelligen Millionenbetrag, wie Klein in dem Interview deutlich macht. Ein sogenanntes Kernbankensystem, bei dem Schwäbisch Hall mit Wüstenrot und BHW kooperiert, soll alle relevanten Daten für die Geschäftsabläufe zur Verfügung stellen. Außerdem soll es möglich sein, Drittanbieter zu integrieren. „Wir wollen das bestehende Geschäftsmodell komplett digitalisieren und papierlos machen“, so Reinhard Klein.

Zum Thema online zitiert die Börsenzeitung Reinhard Klein mit den Worten: „Es reicht nicht, einfach ein Produkt online anzubieten. Wir müssen die Kundenansprache komplett ändern. Wenn der Kunde nur noch im Netz sucht, müssen auch wir uns im Netz bewegen.“ Um die potenziellen Kunden zu verstehen, baue die Bausparkasse die Kooperation mit Google weiter aus. Dabei geht es insbesondere darum, zu analysieren, was genau die Kunden wollen und welche Bedingungen sie erwarten. Klein merkt an, dass sich Kunden zu mehr als 90 Prozent im Internet informieren, die Verträge werden dann aber doch zu 95 Prozent im Rahmen einer qualifizierten Beratung abgeschlossen.

220 Stellen hat Schwäbisch Hall seit 2014 abgebaut. Eine weitere Reduzierung sei nicht vorgesehen. Der Mitarbeiterabbau gilt als größter Brocken bei der Reduzierung der Kosten – von 500 auf 450 Millionen Euro im Jahr.

Ein „Fonds zur bauspartechnischen Absicherung“ war einst eingerichtet worden, um es den Bausparkassen in Hochzinsphasen zu ermöglichen, auf Zuteilungsschwierigkeiten zu reagieren. Ein neues Gesetz lässt es zu, dass diese Reserven auch dazu verwendet werden, in der Niedrigzinsphase Risiken abzuwehren. Das hat Schwäbisch Hall getan. „Wir haben die Reserven umgeschichtet und unsere Eigenkapitalquote verbessert“, betont der Vorstandschef. Für diesen Schritt hat die Bausparkasse erhebliche Prügel einstecken müssen. Ihr war unterstellt worden, dass sie aus den umgeschichteten Mitteln Dividenden zahlt und Gewinne ausschüttet.