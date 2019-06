Das Haller Amtsgericht verurteilt einen jungen Landwirt wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine Schülerin. Die Strafe fällt wegen Jugendstrafrechts milde aus.

Auf einer Wiese bei Gnadental liegen am 12. Juli 2018 ein junger Landwirt und ein junges Mädchen am Spätnachmittag nebeneinander auf einem Handtuch. Das Mädchen hat dabei nur an Reden und „Chillen“ gedacht, ihr Begleiter aber will Sex mit ihr. Schamlos bedrängt er sie unter ihrer Kleidung bis zum Intimbereich. Nicht ohne Folgen: Vor dem Haller Jugendschöffengericht war der 21-Jährige jetzt wegen „Vergewaltigung“ angeklagt. Verurteilt wurde er aber nur wegen eines „sexuellen Übergriffs“.

Mit einer harmlosen Verabredung per Whatsapp hat alles begonnen. Der damals noch 20-jährige Landwirt aus dem Kreisgebiet lud die fünf Jahre jüngere Schülerin aus Schwäbisch Hall ein, sie mit seinem Auto abzuholen. Als Freund ihres Bruders kannte er die 15-Jährige schon länger, aber noch nicht näher. Kur­zer Abschied von ihrer Mutter, dann fuhr die Schülerin mit dem jungen Landwirt davon.

Prozess in Ulm Ehefrau erstochen? Mann wegen „heimtückischen Mordes“ vor Gericht Ein Mann soll seine Ehefrau in Laichingen-Suppingen erstochen haben. Am Montag beginnt der Prozess gegen den 40-jährigen Verdächtigen.

Landwirt wollte mehr, sie nicht

Zuerst machte er mit ihr zusammen nützliche Einkäufe. Dann gingen sie Eis essen im Kocherquartier. Und weil an diesem Juli-Nachmittag noch Zeit war, suchte der Landwirt danach ein grünes Plätzchen im Freien. Bei Gnadental bog er mit seinem Auto ab und hielt bei einer Wiese an, die sich zum „Chillen“ anbot, also zum Ausruhen. Unter freiem Himmel habe man über „Belangloses“ geredet, berichtet er selbst. Er wollte aber mehr.

Zunächst küsst er sie. Wenig später greift er ihr unter das T-Shirt an die Brust. Sie wehrt ihn ab. Mehrfach bittet sie ihn, aufzuhören. Sie fleht vergeblich – seine Hand wandert bis in ihre Hose. Als er mit seinem Finger in ihre Scheide eindringen will, versperrt ihm ein Tampon den Weg. Schließlich gibt er auf. Und schon im ersten Ruhemoment greifen beide nach ihren abgelegten Handys.

Auf ihrem Telefon findet die 15-Jährige eine dringende Nachricht ihrer Mutter. Besorgt über das lange Ausbleiben, fordert die Mutter ihre Tochter auf, sofort nach Hause zu kommen. Auf diese Weise endet das Treffen auf der Wiese abrupt. Der Landwirt fährt das Mädchen brav nach Hause.

Ihren Eltern gegenüber verschweigt die Schülerin, was sie erlebt hat. Ihrem wenig älteren Freund berichtet sie aber noch am selben Abend davon. Der Junge informiert seinen Vater. Der wiederum gibt sofort sein Wissen an den Vater (59) des Mädchens weiter. Der empörte 59-Jährige zeigt am nächsten Tag den jungen Landwirt bei der Polizei an – um ein „Exempel zu setzen“, sagt er als Zeuge vor Gericht.

In der Verhandlung gibt der Landwirt die Vorwürfe zu. Zwar will er nicht bestätigen, dass er gesagt habe, er „wolle in sie rein“. Aber er bekennt: „Es war ein großer Fehler. Ich hätte aufhören sollen!“ Anschließend entschuldigt sich der gepflegt gekleidete junge Mann bei dem inzwischen 16-jährigen Mädchen.

Gericht Urteilsverkündung im Prozess wegen Missbrauchs zweier Mädchen In einem Prozess um Kindesmissbrauch wird an diesem Freitag das Urteil gegen einen Mann und dessen Ex-Freundin erwartet.

Gericht wendet Jugendstrafrecht an

Die Anklage wegen Vergewaltigung erhärtet sich vor Gericht nicht. Der Finger des beschuldigten Mannes kann nicht weit eingedrungen sein. Zu seinen Gunsten spricht auch, dass er freiwillig von seinem Opfer abgelassen hat. Das größte Plus aber ist sein Alter zum Tatzeitpunkt: Er war noch 20 und damit Heranwachsender. Staatsanwältin Anke Giesen und Verteidigerin Britta Muck (Crailsheim) sind sich einig: Hier kann noch das mildere Jugendstrafrecht angewendet werden. Beide sehen in der Vorgehensweise des Angeklagten auf der Wiese noch etwas „Pubertäres“. Das Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Sven Güttner entscheidet auf ein Delikt des „sexuellen Übergriffs“ und verurteilt den 21-Jährigen nach Jugendrecht. Damit entgeht er einer Haftstrafe. Er bekommt verschiedene gerichtliche Weisungen: Er soll 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Er soll zudem 500 Euro an das Frauenhaus Schwäbisch Hall zahlen. Schließlich wird ihm auferlegt, sich bei „Pro Familia“ im Bereich Sexualität beraten zu lassen.

Angesichts dieses glimpflichen Ausgangs nimmt der Angeklagte zusammen mit seiner Verteidigerin das Urteil noch im Gerichtssaal an.

Das könnte dich auch interessieren:

Banküberfälle und ein Mordversuch 70-Jähriger steht ab heute vor Gericht Ab heute muss sich ein 70-Jähriger wegen schwerer räuberischer Erpressung und versuchten Mordes aus Habgier vor Gericht verantworten.