Rechtsstreit Gericht lehnt Revision gegen Metzger-Bau ab

Untermünkheim / Oliver Färber

Etwas resigniert wirkt Rainer Wolpert schon. Vergangene Woche hat der Landwirt aus Kupfer erfahren, dass die Gemeinde Untermünkheim und er mit einem Revisionsantrag beim Verwaltungsgericht gescheitert sind. Damit ist dessen Urteil rechtskräftig: Die erteilte Baugenehmigung für das Logistikzentrum der Firma Metzger im Gewerbegebiet Neu-Kupfer, welche die Künzelsauer Behörde erteilt hatte, entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Die Kommune und Wolpert waren vor den Kadi gezogen, weil sie vor allem durch das in einen Bach eingeleitete Oberflächenwasser vom Firmenareal auf ihrer Seite der Kreisgrenze Schäden durch Überschwemmungen befürchten. Nach dem Urteil sollte Revision eingelegt werden.

Die gibt es aber nach solch einem Prozess nicht unbedingt – auch der Antrag in dieser Sache wurde abgelehnt, gab Untermünkheims Bürgermeister Christoph Maschke am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Gegen die Entscheidung des Gerichts, keine Revision auf das Urteil zur Baugenehmigung des Landratsamts Hohenlohekreis zuzulassen, sei man nun machtlos. „Unsere Einwände gegen den Bebauungsplan des Gewerbegebiets sind aber weiter Teil des laufenden Verfahrens“, erklärte der Schultes. Damit müssten sich der Kupferzeller Gemeinderat und der Nachbarlandkreis beschäftigen.

Die schriftliche Stellungnahme des Hohenlohekreises zur Entscheidung des Gerichts, keine Revision zum Urteil zuzulassen, ist kurz. Darin heißt es: „Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat in seinem Urteil vom 11. Juli 2017 die Rechtsauffassung des Landrats­amts bestätigt. Den von der Gemeinde Untermünkheim daraufhin gestellten Antrag auf Zulassung der Berufung hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg abgelehnt. Damit wurde erneut die Rechtsauffassung des Landratsamts bestätigt.“

Abwasser auf der Weidewiese

Für Rainer Wolpert ist nun offen, wie es weitergeht. „Ich habe ja geklagt, weil meine Wiesen nun bei Starkregen überschwemmt werden.“ Im Überschwemmungs­was­ser sei auch immer wieder ungeklärtes Abwasser aus dem Regenüberlaufbecken. „Ich kann die Gefahr nicht abschätzen, wenn dann mein Vieh dort weidet.“

Eine Lösung sei schwierig,

ungeklärt sei, wer zuständig ist: Wendet er sich an die Gemeinde Untermünkheim, auf deren

Gemarkung seine Grundstücke liegen, könne diese mit Verweis auf das Verursacherprinzip und damit auf die Gemeinde Kupferzell verweisen. Schließlich

werde von deren Gewerbegebiet das Regenwasser eingeleitet. Hake er in Kupferzell nach,

werde es dort heißen, seine Probleme jenseits der Kommunal­grenze gehe sie nichts an.

„Eigentlich müsste die Gemeinde Untermünkheim reagieren“, meint Wolpert. Doch stört es ihn gewaltig, dass dann die Kosten auf die Unter­münkheimer zukämen: Schließlich stiegen als

Folge die Ab­wassergebühren für alle Bürger, wenn der Bach ausgebaut werden müsse. „Damit subventionieren wir das Kupferzeller Gewerbegebiet.“ Die Entscheidung liege beim Untermünkheimer Gemeinderat, dem auch Wolpert angehört. Er will sich aus der Sache heraushalten: „Das entscheidet der Gemeinderat ohne mich.“