Interview Gerd Nefzer sieht Oscar-Nacht im TV: „Erinnerungen werden wach“

Hall/Budapest / Bettina Lober

Vor einem Jahr war Gerd Nefzer selbst in Los Angeles – und hat einen Spezialeffekte-Oscar für seine Arbeit am Science-Fiction-Film „Blade Runner 2049“ mit nach Schwäbisch Hall gebracht. Klar, dass der 53-Jährige auch heuer einen Blick auf das große Filmspektakel in Hollywood wirft.

Wie haben Sie die Oscar-Nacht verfolgt?

Gerd Nefzer: Momentan bin ich in Budapest, weil wir hier gerade wieder mit Denis Villeneuve zusammenarbeiten, an „Dune – der Wüstenplanet“. Die Oscar-Verleihung habe ich im Hotelzimmer am Fernsehen verfolgt. Da sind natürlich viele schöne Erinnerungen wach geworden. Es war eine kurze Nacht. Die Übertragung ging bis 4 Uhr, und um 7 Uhr ging’s schon wieder zur Arbeit.

Als neues Mitglied der Academy haben Sie auch abgestimmt – wie läuft das ab?

Man bekommt 80 Filme zugeschickt, die man anschauen soll. Alle habe ich nicht geschafft, aber mehr als die Hälfte schon. Bei den Visual Effects habe ich auch schon mitgewählt, wer auf die Nominierungsliste kommt. Die eigentliche Abstimmung erfolgt online. Ich habe mich eingeloggt und konnte dann wählen.

„First Man – Aufbruch zum Mond“ hat diesmal den Visual-Effects-Oscar gewonnen, der „Blade-Runner“-Nachfolger also – was halten Sie von dem Film?

Der Film ist super, richtig tolle Visual Effects. Wobei ich sagen muss, ich hätte nicht gedacht, dass er gewinnt. Ich hatte eigentlich eher mit „Avengers: Infinity War“ gerechnet.

Auch Ihr „Blade-Runner“-Mitstreiter Paul Lambert gehörte bei „First Man“ wieder zu den Preisträgern – haben Sie ihm schon gratuliert?

Das war klasse, Hut ab, dass er im Jahr darauf das gleich noch einmal schafft. In meinem Hotelzimmerbett habe ich natürlich gejubelt. In der Nacht habe ich ihm noch eine SMS geschrieben. Aber ich werde ihn in den nächsten Tagen auch hier in Budapest wieder treffen. Da schüttle ich ihm noch einmal kräftig die Hand.

Gab es für Sie bei den diesjährigen Oscars Überraschungen?

Kann ich so nicht sagen. Im Großen und Ganzen war es so, wie man sich das gedacht hat. „Roma“ wurde hoch gehandelt und hat auch einige Oscars bekommen. Allerdings hat mir die Show nicht so gefallen.

Diesmal gab es keinen Moderator.

Genau, Jimmy Kimmel war 2018 klasse, da gab’s einen roten Faden durch die Show. Das hat diesmal gefehlt. Vielleicht liegt es auch an den vielen Werbeunterbrechungen in der Übertragung. Das war ein bisschen schade.