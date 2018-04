Kirchberg Infotag: gemeinsam für Kinder und Jugendliche

Kirchberg / Julia Vogelmann

Im Württemberger Hof in Kirchberg haben sich Jugend, Bildung, Kultur und Gewerbe die Hand gegeben.

Im Jucendcafé herrschte Ausnahmezustand: Um die aufgebaute Playstation drängten sich zahlreiche Jungs und buhlten darum, auf die Spielerliste gesetzt zu werden, die faires Abwechseln garantiert. „Die große Ausnahme ist, dass heute jeder kommen darf. Normalerweise haben wir eine Altersgrenze ab zehn Jahren“, erklärte Nadine Kraus. Sie freute sich, dass der Tag der offenen Tür so viel Anklang bei den Jugendlichen fand.

Damit auch eine Erinnerung an den Tag der offenen Türe bleibt, war außerdem ein Basteltisch aufgebaut, an dem Besucher Mauersteine bemalen konnten. „Wir haben uns gedacht, dass es toll ist, den Kindern so zu zeigen, dass so Stein auf Stein eine bunte Mauer entsteht, in der jeder Stein anders ist und doch zusammen ein tolles Ergebnis ergibt, genau wie es bei unterschiedlichen Menschen, die zusammenkommen, auch ist“, erläuterte Nadine Kraus die Bastel­idee, während sie ein Auge auf den Trubel hatte.

Familiäre Atmosphäre

Der setzte sich ein paar Räume weiter im Saal der Tanzschule fort, wo die Eleven und Tanzschüler hoch konzentriert vorführten, was sie übers Jahr lernen. „Wir möchten den Leuten zeigen, was hier im Haus alles passiert, welche Angebote es gibt und auf welchen Leistungsniveaus wir mittlerweile arbeiten“, verriet Inge Baumgärtner vom Verein des Tanzzentrums, während sie mit halbem Auge, aber ganzem Stolz die Vorführungen verfolgte. Der Verein war Initiator des Tags der offenen Tür und holte alle anderen im Haus mit ins Boot. Die Atmosphäre war familiär und viele nutzten die Pausen zwischen den Aufführungen, um einen kleinen Bummel durch die Filz-Ausstellung von Doris Kunz zu machen oder sich auf der Wiese unter fachkundiger Anleitung ein Blumenkränzchen zu flechten.

Offene Türen im ganzen Haus

Einen Kontrastpunkt dazu setzte das Büro von Kunert und Buckel im Obergeschoss, in dem sich Interessierte über Schülerförderung und Weiterbildung, Berufsorientierung und Sprachkurse informieren konnten. „Heute ist das ganze Haus geöffnet, da sind wir natürlich auch dabei“, freute sich Marcus Buckel über die Veranstaltung.

Als letzten Gang empfahl sich schließlich noch ein Abstieg in den Keller, wo bei Billard und Tischkicker nette Gespräche möglich waren.