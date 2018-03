Netzwerktagung Gemeinsam dem Klimawandel entgegenwirken

Schwäbisch Hall / swp

Zwei Tage lang haben sich jetzt Klimaexperten aus Deutschland in Schwäbisch Hall ausgetauscht. Sie alle beteiligen sich am Projekt „Kommunale Klimapartnerschaften“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Hall hervorgeht. Ziel ist es, gemeinsam mit Kooperationspartnern aus dem globalen Süden dem Klimawandel entgegenzuwirken. Neben Hall sind am Projekt sowohl Großstädte wie auch kleinere Kommunen beteiligt.

Das Netzwerktreffen diente dem Erfahrungsaustausch nach Besuchen in Partnerkommunen in Afrika oder Südamerika. OB Hermann-Josef Pelgrim und Stefano Rossi, Klimaschutzbeauftragter der Stadt, waren kürzlich nach Okahandja in Namibia gereist, um erste Projekte auszuloten.

Im Haus der Bildung wurden der aktuelle Stand der Partnerschaften und Unterstützungsangebote vorgestellt. Rossi berichtete über das Haller Klimaschutzkonzept. Zum Schluss besichtigte die Gruppe das Heizkraftwerk in der Salinenstraße, um sich über nachhaltige Strom- und Wärmeerzeugung der Stadtwerke zu informieren. „Mit dem Projekt kommen wir den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 ein Stück näher und unterstützen Kommunen, die von den Auswirkungen des Klimawandels am stärksten betroffen sind“, so Rossi.