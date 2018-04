Kooperation Gemeindeverband bleibt im Soll

Ilshofen / Sigrid Bauer

Im vergangenen Jahr hat sich der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) ein Konzept zum Breitbandausbau in den drei Gemeinden erstellen lassen. Die Firma Geodata aus Westhausen hat diesen Auftrag für 53 496 Euro übernommen. Das war der größte Ausgabeposten im GVV-Haushalt 2017. Das Land hat ihn mit 35 640 Euro bezuschusst. Weitere größere Ausgaben: 7651 Euro im Bereich Verwaltung und 3784 Euro für die Bearbeitung des Flächennutzungsplans (FNP).

Geld bleibt übrig

Mit 65 162 Euro lag der Haushalt 2017 rund 14 600 Euro unter dem Planansatz. Von ihrer Gesamtumlage in Höhe von 40 000 Euro bekommt deshalb Ilshofen rund 5600 Euro, Vellberg rund 3800 Euro und Wolpertshausen rund 1800 Euro zurückerstattet. Die Versammlung, die sich vor Ostern im Vellberger Rathaus traf, hat dem Jahresabschluss 2017 zugestimmt.

2017 hat der GVV den FNP Windenergie abgeschlossen. „Das war das einzige Mal, dass wir uns bei der Flächennutzungsplanung nicht einig waren“, erinnerte Roland Wurmthaler an den Beschluss vor einem Jahr, als Wolpertshausen zumindest einen Teil der Konzentrationszone bei Rupperthofen gestrichen haben wollte, aber von Vellberg und Ilshofen überstimmt wurde. „Bei allen anderen Beschlüssen zum Flächennutzungsplan, wenn es um Bauflächen ging, sind wir immer zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen“, betonte Wurmthaler. Alle drei Gemeinden hätten sich in den 32 Jahren seiner Amtszeit als Vorsitzender weiterentwickeln können und an Einwohnern, Gewerbe und Arbeitsplätzen zugelegt.

Für das Jahr 2018 plant der GVV wie 2017 nur einen Verwaltungshaushalt, keinen Vermögenshaushalt. Er wurde mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 34 450 Euro festgesetzt. Davon decken die Verbandsumlagen den Großteil: Ilshofen zahlt 16 812 Euro, Vellberg 11 149 Euro und Wolpertshausen 5539 Euro.

Zwölf Hektar für Gewerbe

Überrascht waren die Vertreter von Vellberg und Wolpertshausen über den Wunsch Ilshofens, eine weitere Gewerbefläche auszuweisen. „Wir haben praktisch keine Gewerbeflächen mehr“, so Wurmthaler. Die anvisierte Fläche liegt im Gewann Birkle nordöstlich anschließend an das bestehende Gewerbegebiet Großallmerspann III. Dort gibt es zwar noch ein freies Grundstück, aber Ilshofen hat Probleme, es zu erwerben. Wurmthaler wies darauf hin, dass der Regionalverband der Stadt bis 2030 noch zehn bis zwölf Hektar Gewerbefläche zugesteht. Die Fläche im Birkle ist rund zwölf Hektar groß. Der Ilshofener Gemeinderat hat am 9. März beschlossen, sie ins FNP-Verfahren aufzunehmen, was den Verbandsgemeinden vorab mitgeteilt wurde. Wolpertshausens Bürgermeister Jürgen Silberzahn war diese Fläche aber zu groß, um sie ohne Zustimmung seines Gemeinderats in den FNP aufzunehmen. „Das ist keine Kleinigkeit“, meinte er. Gerhard Fischer aus Wolpertshausen-Hörlebach wies auf die Konkurrenzsituation der Gemeinden bei der Ausweisung von Gewerbeflächen hin. Deshalb ist auch ihm die Mitsprache des Gemeinderats wichtig.

Vellbergs Bürgermeisterin Ute Zoll sah das genauso. Sie wäre aber nach Absprache mit den weiteren Vertretern Vellbergs dazu bereit gewesen, dem Anliegen Ilshofens zuzustimmen, sofern sich im Gegenzug Ilshofen, wenn Vellberg demnächst Pläne für weitere Gewerbeflächen vorlegt, ebenso großzügig verhält. In einer Sitzungsunterbrechung besprach sich Wurmthaler mit den anderen Vertretern Ilshofens und vertagte danach das Thema auf eine Sitzung im Juni oder Juli 2018. „Der Verband sollte auch dieses Mal einvernehmlich entscheiden. Außerdem können dann Wolpertshausen und Vellberg eventuell auch noch Flächen anmelden“, meinte er.

Nachfolger steht fest

Diese Sitzung wird dann der neu gewählte Bürgermeister von Ilshofen, Martin Blessing, leiten. Er wurde einstimmig zu Wurmthalers Nachfolger als Verbandsvorsitzender gewählt.