Aus dem Gemeinderat Gemeinderat Mainhardt

Mainhardt / Maya Peters

Die Ortschaftsverfassungen von Ammertsweiler, Bubenorbis, Geißelhardt und Hütten werden beibehalten. Auch die unechte Teil­ortswahl mit garantierten Sitzen im Gemeinderat statt Listenwahl wird nach dem mehrheitlichen Beschluss mit zwei Gegenstimmen nicht abgeschafft.

Ordnung im Bau

Für die gemeindeeigene Kommunalbau Mainhardt GmbH wurde der Geschäftsordung einvernehmlich zugestimmt. Dem Aufsichtsrat gehören Bernhard Schweizer, Walter Mack, Tilman Schoch, Wilfried Correll, Rüdiger Honold und Stephan Kemppel an. Bürgermeister Damian Komor fungiert als einziger Gesellschafter.

Amtseinsatz geregelt

Der erste stellvertretende Bürgermeister Tilman Schoch wird einstimmig vom Gremium mit der Verpflichtung des am 28. Januar 2018 wiedergewählten Bürgermeisters beauftragt. In der Sitzung am 25. April werde es im Anschluss einen feierlichen Stehempfang geben, so Hauptamtsleiterin Daniela Häfner. „Viel Platz brauchen wir nicht, wir sind doch eine schlanke Verwaltung“, beantwortet sie die Frage nach der Kapazität des Raums unter Lachern des Gremiums.

Noch freie Plätze

Der Gewerbebauplatzpreis „Äußerer Eichwald“ wird für die verbliebenen fünf Restplätze auf 55 Euro pro Quadratmeter festgesetzt. Nur die Premiumfläche neben dem Drogeriemarkt soll weiterhin 65 Euro kosten, so der Gemeinderat.