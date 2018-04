Kirchberg Gemeinde-Sheriff gegen Falschparker

Kirchberg / Luca Schmidt

Dank Falschparkern geht es in der Kirchberger Altstadt eng zu. Mit Timo Posovszky soll sich die Situation entspannen.

Timo Posovszky heißt der neue Gemeinde-Sheriff in Kirchberg, der ab Mittwoch, 2. Mai, seinen Dienst antreten wird. Zwei Gründe sprechen für die Einrichtung des kommunalen Vollzugsdienstes, der von Bürgermeister Stefan Ohr angeordnet wurde: Die Parkplatzsituationen in der Altstadt und an der Festhalle.

„Das Problem in der Altstadt sind die Kurzparkzonen. Zwei Stunden darf man dort parken, aber viele halten sich nicht daran“, erklärt der Leiter des Ordnungsamtes, Jürgen Köhnlein. Weil so selten kontrolliert wird, ist das Dauerparken dort keine Seltenheit. „Ein bisschen weiter entfernt wäre ein Parkplatz. Dort kann man sein Fahrzeug auf unbegrenzte Zeit abstellen.“ Das sei einigen aber wohl zum Laufen zu weit. So werden die Kurzzeit-Parkplätze belegt – und fehlen denen, die nur schnell in der Stadt halten wollen.

Die Problematik an der Festhalle ist eine ähnliche. „Direkt an der Halle gibt es einen kleinen Parkplatz für ungefähr acht bis zehn Fahrzeuge“, erklärt Köhnlein. Der wurde in der Vergangenheit aber oft von Anwohnern genutzt. An Übungsabenden der Blaskapelle oder der Sportvereine war er also schon belegt. Die Teilnehmer der Veranstaltungen suchten Parkplätze um die Halle herum – dabei entstand Lärm. Das ging so weit, dass eine Anwohnerin juristisch gegen die Stadt vorging. Der kleine Parkplatz an der Halle ist jetzt für die Anwohner gesperrt.

Übrigens gab es das gleiche Problem auch bei größeren Veranstaltungen in der Halle – dabei liegt der Parkplatz „Kreuzstein“ nicht weit entfernt. „Der wurde aber immer erst angenommen, wenn um die Halle wirklich gar kein Platz mehr war“, sagt der Leiter des Ordnungsamtes. Der neue Gemeinde-Sheriff Posovszky soll nun auch dafür sorgen, dass bei Veranstaltungen von Anfang an der etwas weiter entfernte Parkplatz benutzt wird.

Eingeschränkte Befugnisse

Apropos Kompetenzen: Ganz so viel darf der neue Sheriff gar nicht, der zehn Stunden pro Woche im Einsatz ist. „Er überwacht die örtliche Satzung und die Polizeiverordnung der Stadt sowie den ruhenden Verkehr“, so Köhnlein. Außerdem werde er bei der Durchführung des Ordnungsdienstes bei städtischen Veranstaltungen eingesetzt. „Wir wollen keine Ortspolizei aufbauen, die die Menschen überwacht“, erklärt Köhnlein – deshalb die Beschränkungen auf diese Bereiche.

Die Stadt sorgt aber nicht nur für den neuen, kommunalen Vollzugsdienst, sondern auch für mehr Parkplätze in der Nähe der Altstadt: Die Medizinalratsklinge soll, von Richtung „Am Hofgarten“ in Richtung Lendsiedler Straße, zur Einbahnstraße umfunktioniert werden. „Das haben wir schon bei größeren Veranstaltungen wie dem Büchermarkt immer so gemacht“, sagt Köhnlein. Der rechte Fahrbahnrand wurde so zum Parken freigegeben. Diese Idee wurde jetzt aufgegriffen: „Es wird zwei Parkplätze für Busse geben, die konkret ausgewiesen werden. Zusätzlich werden dann noch ungefähr 15 bis 20 Autos Platz haben“, sagt Köhnlein.