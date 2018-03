Kunst Gemahlener Kaffee gemalt

Schwäbisch Hall / Hans Kumpf

Michael Turzer wohnt bei Gschwend, aber er gilt in Schwäbisch Hall schon längst als bekannte Kunstgröße: Sein Münzen-Brunnen auf dem Sparkassenplatz und seine Hermes-Flügelfigur in der Unteren Herrngasse prägen das Stadtbild mit. In der Oberen Herrngasse betrieb er einst sein Atelier, inzwischen ist Turzer in den geräumigeren Bau am Ripperg 6 umgezogen, gleich neben dem Feuerwehrmuseum in der Alten Spinnerei.

Seit mehr als fünf Jahren beschäftigt sich Michael Turzer zwei- und dreidimensional mit dem Thema Kaffee. Gemahlener Kaffee aus Äthiopien dient dem Maler als dunkle Farbpigmentierung für geometrisch strenge Rechtecke; Prägedrucke mit ganzen Bohnen werden zum haptischen Erlebnis. Sporadisch aufgetragenes Blattgold macht die Kaffeearbeiten noch wertvoller. Zuweilen darf sich der Betrachter in „Kaffee-Satz-Leserei“ üben: „Im Rhythmus des Kapitals“ heißt es da beispielsweise vielsagend unter einem Gemälde.

Der Übergang zur Bildhauerei verläuft fließend. In ein originales Fenstermauerstück vom Münster in Schwäbisch Gmünd arbeitete Turzer schwarz-rot-goldene Maßobjekte ein. An der Wandstirnseite fällt sein „Raumobjekt im historischen Kontext“ auf – da integriert Turzer kleine Steinchen aus der Mittelsteinzeit. Grazil an Fäden hängt die „Hart-Ware“, befestigt an einem Metallrahmen, Schatten werfend und so recht „im Lot“ wie manch andere Skulptur auch. Insgesamt 21 Exponate zu Preisen zwischen 320 und 6200 Euro werden zum Kauf angeboten.

„Die Zeit nach der Idee“ nennt sich die „Ein-Tages-Schau“, für die Turzer am Sonntag sein Atelier öffnete. Wie lange es vom ersten theoretischen Gedanken bis zur praktischen Ausführung dauert? Michael Turzer sagt schmunzelnd: „Zwanzig Jahre.“ Außerdem seien neue Ideen immerzu da, betont der Kreativmensch.

Im nächsten Jahr feiert Michael Turzer 70. Geburtstag. Zur Ruhe setzen kann er sich freilich nicht. Da stehen etliche Ausstellungen samt langwierigen Vorbereitungen an – in Bremen, Kopenhagen und Schanghai. In Peking war er schon. Die Tee trinkenden Asiaten goutieren offensichtlich auch Kaffee, wenn dieser von Michael Turzer künstlerisch veredelt worden ist.

Info Auf der Homepage von Michael Turzer werden viele Kunstwerke präsentiert: www.turzer.eu